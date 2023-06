Antonio Sefer, atac la FRF după ce nu a fost convocat la Euro U21: Jocuri de culise

Antonio Sefer (23 de ani), fotbalistul care a semnat în această vară cu Hapoel Be’er Sheva, a lansat un atac la responsabilii naționalei României U21 pentru Euro 2023, care începe pe 21 iunie și e găzduit de țara noastră și Georgia.

Pe lista jucătorilor convocați de Emil Săndoi nu se află fostul rapidist. Deși acesta nu e un nume mare - precum Radu Drăgușin, care a promovat cu Genoa în Serie A și joacă la prima reprezentativă - Antonio Sefer a aruncat săgeți către Federație. Astfel, în România devine o obișnuință să fie contestate alegerile antrenorilor, că doar ne amintim scandalul făcut de Gică Hagi pentru că Edi Iordănescu a îndrăznit să nu-l convoace pe Ianis Hagi la acțiunea lotului din primăvară.

Antonio Sefer a lansat un atac în momentul în care a plecat spre Israel, acolo unde va juca pentru Hapoel Be’er Sheva, spunând că la la FRF și la loturile naționale ale României sunt „jocuri de culise”. „E un pas înainte, chiar dacă nu am fost convocat nici la tineret din păcate, nu știu de ce. Mă doare acest lucru, pentru că am fost la echipa mare și apoi nici măcar la tineret nu am mai fost. Probabil sunt alte interese.

Nu vreau să intru în discuții, pentru că nu sunt genul de jucător care să intre în polemici cu cineva, dar este un semnal de alarmă. Nu sunt eu singurul jucător care spune așa ceva. Și Cîrjan are niște dubii, nu suntem singurii.

Pe urmele lui Cătălin Cîrjan

Sperăm ca lucrurile să revină la normal. Acolo sunt cei mai buni din România. Am încredere în fiecare jucător. Au potențial mare, cu siguranță vor face o treabă bună. Nu am vorbit cu Emil Săndoi absolut nimic. Îi respect decizia, nu am nimic împotrivă, dar e o durere, pentru că am fost de mic la națională, de la under-15 până la echipa mare, am fost la Jocurile Olimpice, dar astea sunt alegerile în viață și va trebui să mă adaptez la situație”, a declarat Antonio Sefer pe aeroport, referitor la convocările pentru Europeanul de tineret.

La finalul lunii martie, un alt jucător, Cătălin Cîrjan, care evoluează la tineretul lui Arsenal și care se află în vizorul Rapidului, făcea acuzații grave la adresa FRF: ”E discriminare la loturi, unii sunt luați de după cap și ținuți în puf, în timp ce altora li se arată fățiș că nu sunt doriți acolo. Spunea domnul Iordănescu (n.r. – Edward Iordănescu, selecționer România), recent, că iubește talentul jucătorilor români, dar că le urăște mentalitatea. Ar trebui să ne uităm puțin și la cei care sunt puși acolo să creeze cadrul pentru dezvoltarea mentalității”.

Lotul României U21 pentru EURO 2023

Portari: Ștefan Târnovanu (FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj).

Fundaşi: Alexandru Pantea (FCSB), Bogdan Racoviţan (Rakow / Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoşani), Andrei Borza (Farul), Valentin Ţicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi);

Mijlocaşi: Dragoş Albu (U Craiova 1948), Alexi Pitu (Bordeaux / Franţa), Constantin Grameni (Farul), Alexandru Işfan (Universitatea Craiova), Adrian Mazilu (Farul), Valentin Mihăilă (Parma), Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (U Craiova 1948);

Atacanţi: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul / Fiorentina).