Andrei Rațiu, fotbalistul cu bun-simț din naționala României. Ce mesaj le-a transmis suporterilor pe care i-a dezamăgit

La 26 de ani, fundașul dreapta Andrei Rațiu este unul dintre liderii actualei echipe naționale. A ieșit în evidență la Euro 2024, dar și în actualul sezon din La Liga, unde este om de bază la Rayo Vallecano.

România își programase să pună mâna pe toate cele 6 puncte în dubla cu Bosnia-Herțegovina și San Marino. A câștigat doar 3 puncte. În ambele jocuri, dar mai ales în San Marino, suporterii au arătat că dragostea pentru națională este la cote ridicate. Tricolorii au avut 4.000 de oameni în spate contra naționalei de pe locul 210 în lume, cea mai slabă poziție în ierarhia FIFA.

Revenit la echipa de club, Rațiu s-a simțit dator, aseară, să le ceară scuze fanilor că n-au reușit victorii în ambele jocuri. „Ne pare rău că nu am obținut cele 6 puncte, dar vom munci mai mult pentru a continua să câștigăm. Vă mulțumim că ne faceți să ne simțim ca acasă oriunde în Europa”, a scris el pe Instagram.

Imediat după meciul din San Marino, Rațiu a promis că echipa își va face temele pentru „examenele” de la vară, când se va lupta cu Austria, 7 iune, și cu Cipru, 10 iunie.

„Ne putem bate cu oricine”

„Suntem fericiți că am putut marca cinci goluri. E păcat că ne-au dat gol într-o fază în care ne-am relaxat. Trebuie să să ne facem temele în continuare și să câștigăm următorul meci pe 7 iunie, cu Austria. Suntem puțini frustrați că nu am reușit să câștigăm cu Bosnia, dar cred că în afară de primele 20 de minute nu au arătat nimic, am condus.

Acum cred că putem să ne batem cu oricine. Încercăm să avem cât mai multă posesie. Austria poate este un pas sau doi peste noi, dar cred că la intensitate putem face față. Avem grupa, apoi avem și șansa play-off-ului, cred că avem destul de multe șanse să mergem la Mondiale”, a spus Rațiu.

Mihăilă suferă în continuare

Unul dintre absenții importanți de la națională, Valentin Mihăilă, este din nou accidentat. Problema medicală i-a recidivat și a suferit o nouă accidentare, a treia de la începutul anului 2025. Internaționalul român de la Parma, echipa lui Chivu, a acuzat probleme musculare la coapsa dreaptă în timpul sesiunii de pregătire.

La scurt timp după lovitura suferită, „cruciații” au făcut un anunț oficial pe site-ul clubului.

„Personalul medical al clubului Parma Calcio anunță că, în urma examenelor imagistice, Valentin Mihăilă a suferit o leziune musculară de grad înalt la coapsa dreaptă”, au notat italienii.

Naționala României a învins reprezentativa statului San Marino cu scorul de 5-1 (2-0), luni seara, pe San Marino Stadium din Serravalle, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Acesta este cel de-al doilea meci al echipei pregătite de Mircea Lucescu în campania de calificare la CM, după ce în prima partidă 'tricolorii' au făcut un pas greșit cu Bosnia-Herțegovina, scor 0-1, pe Arena Națională.

După ce s-ar califica, pentru România ar mai rămâne un singur meci, stabilit prin tragere la sorți, acasă sau în deplasare, pentru accesul la Mondial, după o pauză de 28 de ani.