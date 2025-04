Ancelotti și-a anunțat jucătorii că pleacă de la Real Madrid. Cine va antrena echipa până să fie preluată de Xabi Alonso

Carlo Ancelotti, singurul antrenor care a câștigat de 5 ori Liga Campionilor, și-a anunțat jucătorii că părăsește clubul, după finala Cupei regelui, pierdută în fața Barcelonei, scrie publicația Donbalon.

Despărțirea ar urma să se producă la finalul sezonului, adică peste o lună, chiar dacă antrenorul italian mai are un an de contract cu Real Madrid. Conducerea campioanei Europei a ales deja viitorul antrenor: pe Xabi Alonso, care se află sub contract cu Bayer Leverkusen. Însă spaniolul are stipulată în contract o clauză potrivit căreia poate pleca dacă primește o ofertă de la una dintre echipele pentru care a jucat, Liverpool, Real și Bayern, în schimbul a 15 milioane de euro.

Solari va asigura interimatul la Cupa Mondială a Cluburilor

Instalarea acestuia se va face însă abia după 1 iulie, astfel că gruparea madrilenă va rămâne fără antrenor în luna iunie, când este programată Cupa Mondială a Cluburilor. Șefii Los Blancos vor apela la un tehnician interimar, în persoana lui Santiago Solari, director sportiv la Real Madrid.

În ceea ce-l privește pe Carlo Ancelotti, acesta va accepta o nouă provocare majoră: va deveni selecționerul Braziliei, echipă care se zbate în mediocritate de mai mulți ani, chiar dacă are jucători stelari.