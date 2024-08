Ana Maria Bărbosu, prima reacție după decizia TAS: „Ultimele zile nu au fost chiar liniștite. Am stat ca pe ace”

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a declarat că nu a știut cum să reacționeze după ce a aflat de la antenorul ei despre decizia TAS prin care a primit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Am primit această veste înconjurată de părinți. Eram în sufragerie și am văzut că după ora 19 o să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de club și m-a întrebat dacă am văzut. Nu am știu despre ce vorbește. M-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat", declarat Ana Maria Bărbosu pentru Euronews.

Sportiva a mai declarat că a "fost o medalie chiar mult mai muncită de data aceasta" și că fără sprijinul antenorilor, care au venit cu ideea de a contesta decizia finală, "nu ar fi fost posibilă această medalie".

"Sărbătoresc acum cu familia", a mai spus ea.

Ana Maria Bărbosu a spus că acum își dorește o vacanță.

"E devreme spus că m-am liniștit. Ultimele zile nu au fost chiar liniștite. Am stat ca pe ace. Următorul pas este să am o vacanță în care să pot să mă liniștesc (...) Modul în care s-a desfășurat această încununare cu medalia o să facă mult mai memorabil acest moment”, a concluzionat sportiva.