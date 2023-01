Adrian Mititelu se dezice de huliganii craioveni: „Ungurii sunt frații noștri“

Scandalul din weekend, de la meciul Sepsi - FCU Craiova, își are rădăcinile în războiul deschis în care se află Adrian Mititelu cu suporterii echipei sale.

Disperați să „dribleze“ pierderea partidei la masa verde, oficialii Craiovei și-au construit apărarea în mass-media pe trei puncte cheie:

*Clubul lor s-a dezis din start de deplasarea fanilor olteni, la Sfântu Gheorghe, și nici n-a solicitat bilete de la Sepsi pentru aceștia.

*Fanii covăsneni ar fi răspuns la scandările xenofobe ale huliganilor craioveni cu aceeași monedă. Doar că replica galeriei lui Sepsi ar fi venit în limba maghiară, neînțeleasă de centralul întâlnirii.

*Sepsi ar fi evitat evacuarea galeriei Craiovei, cu ajutorul Jandarmeriei, tocmai pentru a determina suspendarea partidei și câștigarea ei la masa verde.

Iată cum au fost formulate acuzele Craiovei:

*Comunicat pe pagina de Facebook a celor de la FCU Craiova 1948: Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal. Echipa Sepsi OSK şi-a asumat accesul tuturor fanilor pe acest stadion şi, prin urmare, este singura entitate responsabilă pentru respectarea legii şi a regulamentelor în timpul desfăşurării meciului.

*Marcel Pușcaș (directorul general al clubului): Pot fi evacuați fanii. Au fost scandări și din partea lor (n.r. – a celor de la Sepsi), rasiste, înainte și în timpul jocului, o să ducem casetele, înregistrările. Va fi nevoie de traducere.

*Adrian Mititelu (patronul clubului) pentru Digi Sport: Nu suntem rasiști! N-avem nimic împotriva comunității maghiare din România. Chiar îi respectăm și îi considerăm frați ai noștri. Drepturile minorității maghiare din România sunt drepturi consfințite de lege și nimeni nu poate să le conteste. Să-și cânte cântecele în limba maternă! Eu am o simpatie pentru poporul maghiar și pentru secui, în mod special. Nu suntem în rândul acelor extremiști români care consideră că populația maghiară trebuie să ne ceară acordă înainte să-și folosească limba și cultura. Ei sunt pe aceste pământuri de peste 800 de ani. Transilvania e un teritoriu sensibil. Am spus că nu ne asumăm prezența galeriei clubului la acest meci. Ce puteam eu să fac mai mult decât atât? Le-am spus: <<Aveți grijă, o să fie probleme>>. Și cei de la Sepsi știau situația. Sepsi a premeditat totul, după părerea mea, și am mai multe informații. Înainte de mec,i l-au întrebat pe arbitrul Chivulete: „Ce se întâmplă dacă suporterii scandează? “. Și le-a explicat Chivulete că oprește meciul. Cei de la Sepsi aveau pârghiile necesare să-i evacueze pe acei intruși, când s-a întrerupt meciul. N-au făcut asta, înseamnă că și-au dorit foarte mult să se oprească meciul.

Superliga, etapa a 23-a

Vineri

Universitatea Cluj – Rapid 0-0

Sâmbătă

UTA – Mioveni 1-2

Petrolul – Chindia 1-2

CS U Craiova – Hermannstadt 2-0

Duminică

FC Argeș – Botoșani 0-2

Sepsi - „U“ Craiova 1948 Suspendat

FCSB – Farul Constanța 2-3

Luni

Voluntari – CFR Cluj 20.00

Clasament

1. Farul Constanța 23 14 6 3 45-24 48

2. CFR Cluj 22 15 2 5 37-19 47

3. Rapid 23 12 6 5 30-19 42

4. FCSB 23 12 5 6 39-28 41

5. CS U Craiova 23 12 5 6 29-22 41

6. Sepsi 22 9 5 8 35-20 32

7. Petrolul Ploiești 23 9 3 11 22-27 30

8. Botoșani 23 6 9 8 20-34 27

9. Voluntari 22 6 8 8 20-22 26

10. Chindia Târgoviște 23 6 7 10 25-32 25

11. Hermannstadt 23 9 6 8 26-23 24*

12. „U“ Craiova 1948 22 6 6 10 22-25 24

13. FC Argeș 23 6 6 11 18-33 24

14. Universitatea Cluj 23 5 8 10 16-24 23

15. UTA 23 4 8 11 20-32 20

16. Mioveni 23 3 6 14 16-36 15

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.

*Hermannstadt, penalizată cu 9 puncte.