„2024 e anul retragerii pentru Simona Halep”. Predicția de peste Ocean care îi dă fiori româncei

Cariera Simonei Halep depinde de procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, unde românca are audiere luna viitoare. În funcție de decizia judecătorilor, jucătoarea de 32 de ani va reveni pe teren sau își va ispăși în continuare suspendarea. Dacă va fi menținută pedeapsa de 4 ani, fostul număr 1 mondial își poate agăța racheta în cui, după cum ea însăși a admis.

Un tenismen american, celebru peste Ocean pentru predicțiile sale făcute la început de an, îi taie speranțele jucătoarei noastre. Hudson Schantz este convins că românca nu va câștiga apelul împotriva suspendării de patru ani și că va va fi nevoită să își anunțe retragerea în 2024. „Predicțiile mele pentru 2024! Retrageri: Simona Halep, Rafael Nadal și Matt Ryan”, a scris fostul tenismen, cel care a mai făcut și alte previziuni din lumea sportului alb.

Conform lui Schantz, „Jessica Pegula va câștiga Australian Open, Novak Djokovici va triumfa la Wimbledon, Jannik Sinner se va impune la US Open și Iga Swiatek va cuceri turneul de la Roland Garros în 2024″.

De TAS depinde cariera Simonei

Simona Halep a anunțat la finalul anului trecut, într-un interviu acordat Euronews, că se retrage din tenis dacă TAS menține suspendarea de patru ani. „A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil va fi finalul carierei mele”, a declarat Simona Halep.