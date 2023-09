Victor Cornea, despre relația cu Andreea Bălan: „Conexiunea noastră este una divină”

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt unul dintre cuplurile momentului în showbiz. Dragostea dintre ei are o componentă spirituală solidă, scrie Viva!, care a realizat un dublu interviu cu cei doi îndrăgostiți, care apar și pe coperta noului număr al revistei.

Pornind de la descrierea „Celebrating life with the love of my life” care a însoțit câteva forografii de pe conturile lor de socializare, tenismenul Victor Cornea a fost întrebat cum este e să știi că ți-ai găsit iubirea vieții?

„Reușim să trăim în momentul prezent chiar și atunci când ambii avem programul foarte încărcat și plin de provocări (..) Conexiunea noastră pot spune că este una divină și nu am mai avut parte de o astfel de iubire în trecut”, a răspuns Victor Cornea.

Cât despre căsătorie, jucătorul de tenis a explicat că este mult prea devreme ca ei să se gândească la oficializarea relației la starea civilă.

La rândul ei, Andreea a explicat în ce măsură mai crede în instituția căsătoriei după recentul divorț prin care a trecut.

„Căsătoria mea de 4 luni (în acte atât am fost căsătorită) a survenit în urma șocului avut cu stopul cardiac, deci pot spune că actele nu au fost niciodată o prioritate. Importante pentru mine sunt iubirea și respectul reciproc, iar o relație frumoasă poate funcționa și fără acte. Doar iubirea ține doi oameni împreună”, a spus vedeta.

„Mi-a arătat ce înseamnă iubirea adevarată”

Amintim că, în urmă cu câteva zile, Andreea Bălan i-a pregătit o surpriză iubitului ei, Victor Cornea, cu ocazia zilei sale de naștere, când tenismenul a schimbat prefixul. Momentul împlinirii a 30 de ani a fost marcat de o petrecere tematică.

„Azi este ziua sufletului pe care îl iubesc și îl celebrez pe omul care mi-a arătat ce înseamnă iubirea adevarată, sinceră, asumată, dedicată și totodată ne-a arătat tuturor ce înseamnă ambiția, munca și perseverența! Victor, ești minunat și te iubesc până la stele și înapoi. La mulți ani! Își doresc să ajungi acolo unde meriți să fii!”, a scris ea, pe pagina de socializare.