Victor Cornea, învingător la Banja Luka. Tenismenul va urca pe cea mai bună poziție din carieră

Perechea româno-austriacă Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald a cucerit titlul în proba de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Banja Luka (Bosnia-Herţegovina), dotat cu premii totale de 118.000 de euro, sâmbătă, după ce a trecut în finala de cuplul Andrei Golubev (Kazahstan)/Denis Molcianov (Ucraina), cu 3-6, 6-1, 15-13.

Principalii favoriţi s-au impus după o oră şi 24 de minute în faţa favoriţilor numărul doi, după ce au salvat trei mingi de meci. În iulie, la Salzburg (challenger), Cornea şi sârbul Nikola Cacic pierdeau semifinala cu perechea Golubev/Molcianov.

Victor Cornea (76 ATP la dublu) este la al şaselea titlu challenger câştigat în acest an, după cele de la Oeiras 1, Oeiras 3, Tenerife 1, Rovereto, Sanremo. Acum, românul și partenerul său s-au ales cu un cec de 6.845 de euro şi 100 de puncte ATP la dublu. De mâine, Cornea va urca pe cea mai bună poziție din carieră, locul 71 la dublu.

Victor Cornea a recunoscut că relația cu artista Andreea Bălan a avut un impact pozitiv asupra carierei sale. "Avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. Îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima”, declara cel mai bine clasat jucător român de tenis.