Viața tumultuoasă a legendarului Frank Sinatra: femei superbe, alcool, tutun și capi ai Mafiei VIDEO

Este considerat unul dintre cei mai buni cântăreţi ai tuturor timpurilor, lăsând posterităţii nu mai puţin de 1400 de înregistrări muzicale dar şi 60 de roluri în film.Frank Sinatra a rămas nu mai puţin celebru pentru viaţa sa în care nu şi-a refuzat practic nimic. Astăzi se împlinesc 108 ani de la nașterea starului.

Artistului îi plăceau la nebunie reuniunile mondene, fiind mereu înconjurat de femei superbe și se afla în compania celor mai influente personalităţi – fie că erau capi ai mafiei sau preşedinţi de stat.

La capitolul vicii amintim faptul că Sinatra era un mare consumator de alcool, fuma fără limite – motiv pentru care a fost înmormântat alături de o sticlă de whisky şi de un pachet din ţigările fără filtru favorite.

Căsători de 4 ori

A fost căsătorit de patru ori – una din fostele soţii, superba Ava Gardner, una dintre cele mai mari actriţe din istorie, fiind iubirea vieţii lui, provocându-i chiar două tentative de sinucidere.

Gardner şi Sinatra aveau multe lucruri în comun, de la jazz, până la alcool şi sex. Mai mult de-atât, aveau în comun şi un mare defect – erau amândoi nesiguri pe ei şi nu suportau să stea singuri. În primă instanţă, şi-au ascuns relaţia de public şi de presă, însă prietenii comuni ştiau deja despre idila pasională dintre ei, dar şi despre certurile lor aprinse. În ciuda neînţelegerilor, cei doi amorezi erau atraşi unul de altul ca-n prima zi.

De asemenea, artistul a fost îndrăgostit peste măsură de Marilyn Monroe, Judy Garland şi Lauren Bacall și a avut un număr considerabil de alte relaţii şi aventuri. Era, uneori, un tip extrem de violent, dar şi, alteori, foarte generos, era un insomniac recunoscut, era obsedat până la culme de felul în care arăta – făcea şi 12 duşuri pe zi – şi adora să miroasă mereu a lavandă. Sunt doar câteva din atributele unui personaj lipsit de ipocrizie, direct, extrem de complex, remarcabil, unic, sconform radioromaniacultural.ro.

Singurul fiu al unei familii de imigranți italieni

Francis Albert Sinatra s-a născut în ziua de 12 decembrie 1915, în Hoboken, New Jersey, fiind singurul fiu al familiei de imigranţi italieni, Anthony Martin Sinatra şi al Natalie „Dolly” Sinatra.

În urma unor complicaţii la naştere, micul Frank a fost scos cu forcepsul, rămânând astfel cu cicatrici permanente pe lobul stâng al urechii, pe obraz, pe gât şi cu un timpan perforat.

Francis Albert „Frank” Sinatra (12 decembrie 1915 – 14 mai 1998) a fost un cântăreț, crooner și actor american, laureat al premiului Academiei Americane de Film pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, în 1954, pentru rolul jucat în filmul On the Waterfront.Și-a început cariera muzicala împreună cu Harry James și Tommy Dorsey.Sinatra a avut succes solo în anii 40,devenind idolul bobby soxers-ilor.Cariera sa profesională a stagnat în anii 50,dar a revenit in 1954,dupa ce a câștigat premiul menționat mai sus.

Are trei stele : una pentru film și muzică, în partea de vest, în aria 1600, pe Vine Street și alta pentru televiziune, în partea de sud, aria 6500, pe Bulevardul Hollywood.

În 1945 a primit un premiu Oscar special, în 1953 a câștigat premiul Oscar pentru rolul secundar din filmul "From Here to Eternity", în 1955 a avut o nominalizare la premiul Oscar, la categoria actor principal, pentru prestația din filmul "The Man With the Golden Arm", iar în 1970 a primit premiul umanitar Jean Hersholt.