Vedetă pe Only Fans, sora lui Kate Moss joacă într-un thriller filmat în România

La începutul acestui an, în București au începutul filmările la thrillerul April X, film în care Lottie Moss, sora cea mică a faimosului top model Kate Moss, are un rol important. Filmul este produs de o româncă.

Lottie Moss a ajuns la finalul lunii ianuarie în București și colaborează foarte bine atât cu echipa de filmare, cât și cu Lavinia Postolache, producătorul filmului April X.

Regizat de Michael K. Parandi, April X este un thriller despre gemenii Bax (Connor Storrie) și April (Lilly Krug). Când April dispare, Bax o caută constant într-un mediu urban post-sovietic încercând să îi dea de urmă. În cele din urmă, Bax se confruntă cu simptome legate de depresie și nebunie. Regizorul francez Michael K. Parandi a colaborat în trecut și cu celebrul cineast Mathieu Kassovitz.

Filmul April X marchează debutul lui Lottie Moss într-un rol important. Lottie Moss, care este vedetă pe Only Fans, va lua o pauză de la activitatea sa de pe cunoscuta platformă pentru adulți pentru a se dedica actoriei în următoarea perioadă.

→ Imaginea 1/6: Lottie Moss sora Kate Moss foto Instagram(1) png

În vârstă de 26 de ani, Lottie Moss a fost descoperită de o agenție de manechine în 2011, când era domnișoară de onoare la nunta surorii ei, celebra Kate Moss. Ulterior, Lottie Moss a ajuns și pe coperta cunoscutei reviste Vogue, iar în 2021 și-a făcut cont pe Only Fans. Pe Instagram, sora lui Kate Moss are peste 612.000 de urmăritori.

Într-un videoclip postat recent pe TikTok, Lottie Moss a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre bătăliile sale cu problemele cauzate de anxietate. Lottie Moss s-a confruntat în ultimii ani și cu probleme cauzate de consumul de alcool și stupefiante.

Lavinia Postolache, producătoarea filmului April X în care joacă Lottie Moss, are o carieră la vârf.

Stabilită în America din 2009, câştigătoare a titlului de Miss World România în 2010 şi absolventă a New York Film Academy, piteşteanca Lavinia Postolache are deja la activ două roluri principale în America, în filmele „False Colors“ şi „Alone on the Beach“. În 2015 a jucat alături de Keanu Reeves în filmul „The Neon Demon“, peliculă ce a concurat în 2016 pentru Palme d’Or la Cannes.