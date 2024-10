Văru' Săndel, socru mic, la 51 de ani. Mesajul pe care ar fi vrut să i-l spună ginerelui, dar s-a abținut

Pe 6 octombrie 2024, Văru' Săndel și-a condus fiica la altar. Actorul a povestit, exclusiv pentru Click!, cum a trăit emoția evenimentului și cum a decurs petrecerea impresionantă organizată la Palatul Snagov.

Pe numele real Sandu Pop (51 de ani), actorul a dezvăluit că la fericitul eveniment au participat peste 400 de nuntași.

„Am petrecut la Palatul Snagov. Fiica mea este farmacistă de profesie, iar ginerele, Octavian, este inginer, el a absolvit Automatizări în Transporturi, la Politehnică. (...) Se vede că o iubește mult, că se înțeleg”, a mărturisit Văru' Săndel pentru Click!

„Era atât de frumoasă!”

Actorul a fost la fel de emoționant ca mirii:

„Am plâns de emoție când mi-am văzut fata mireasă, era atât de frumoasă! Și ea a plâns”

Văru' Săndel a precizat că nunta fiicei sale a fost evenimentul la care nu a susținut niciun program artistic.

„Nu am cântat, am avut bandul Prestige Orchestra și Alesis, ei au întreținut atmosfera. M-am distrat, am dansat toată noaptea”, a mai povestit actorul.

Sfat pentru ginerică: „Să ai grijă de fata mea!”

Văru' Săndel s-a abținut să-i dea vreun sfat mirelui, deși are unul pentru el:

„Nu i-am dat niciun sfat direct ginerelui, când i-am adus fiica la altar, dar aș fi putut să îi spun: «Să ai grijă de fata mea!»”, a adăugat Sandu Pop.

Actorul mărturisește că dragostea care plutește în aer între tinerii însurăței e suficientă pentru el ca să aibă certitudinea că fiica sa e pe mâini bune:

„Nu am considerat că mai era cazul să îi mai zic și eu ceva Le doresc să fie fericiți, să trăiască în pace, pentru că viața este foarte scurtă, să aibă o căsnicie frumoasă, așa cum avem eu și soția mea, Maria”.

