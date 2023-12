Unde petrece Andreea Răducan Revelionul și ce își dorește: „Poate că ar fi bine...”

Andreea Răducan, în vârstă de 40 de ani, va petrece Revelionul la Vatra Dornei, alături de familia ei. De Crăciun, fosta gimnastă a decis să rămână acasă și s-a bucurat din plin de fiecare moment petrecut cu cei doi copii ai săi, Amira Sophia și Andrei Filip.

În afară de sănătate, Andreea Răducan a dezvăluit că își dorește o vacanță cu soțul ei, Daniel Tandreu.

„De Crăciun am rămas acasă, mama ne-a ajutat cu bunătățile pe care le-am servit la masa de Crăciun, după care vom pleca într-o zonă de munte, spre Vatra Dornei, pentru a aniversa trecerea în noul an, tot alături de familie. Eu nu sunt o foarte mare pricepută în bucătărie, mai ales după ce m-am retras și au venit copiii, mama m-a ajutat foarte mult. Mai fac câte ceva dulce când am timp și ceva bun pentru cei mici”, a declarat pentru Click! fosta gimnastă.

Amintim faptul că Andreea Răducan face parte din 2018 din International Gymnastics Hall of Fame, alături de alți 10 români: Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Miloşovici (2011), Gina Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016).