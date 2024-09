Un îndrăgit actor britanic, cuvinte dure la adresa fostei regine: Elisabeta a II-a era „nepoliticoasă” și „destul de nebună”

Actorul Ian McKellen, în vârstă de 85 de ani, nu s-a ferit niciodată să-și spună părerile despre familia regală britanică și nu a făcut-o nici atunci când s-a întâlnit cu regretata regină Elisabeta a II-a, în anul 2008, conform NY Post.

Vedeta din „Lord of the Rings/Stăpânul inelelor”, a dezvăluit vineri, 6 septembrie, pentru Times of London că întâlnirea cu suverana nu a fost tocmai pe placul său.

Conform actorului, regina a fost „destul de nepoliticoasă” „în puținele ocazii” în care a avut șansa să o întâlnească.

„Când am primit o medalie pentru actorie, ea a spus: «Faci asta de foarte mult timp». I-am spus: «Ei bine, nu la fel de mult ca tine»”, a spus el.

„Am primit un zâmbet pentru asta, dar apoi ea a spus, «Mai merge cineva la teatru?» Asta e foarte nepoliticos când dai cuiva o medalie pentru actorie. A însemnat: «Îi pasă cuiva de tine, pentru că mie nu-mi pasă. Acum pleacă!»”, a mai adăugat McKellen.

The Times a precizat că McKellen a pus în scenă întâlnirea sa cu regretata regină, prefăcându-se că îi strânge mâna intervievatorului, dar împingându-l pe acesta cu „ceva forță” în ultimul moment.

„Aceea a fost strângerea ei de mână și a însemnat, «Du-te! Du-te!»”, a glumit el.

Actorul a mai fost de părere că regina a fost „destul de nebună” spre sfârșitul vieții. Amintim faptul că suverana a murit în luna septembrie a anului 2022, la vârsta de 96 de ani.

„Ei nu pot face nimic normal”

Regina Elisabeta a II-a nu a fost singurul membru al familiei despre care actorul din „The Good Liar/Maestrul minciunilor” a avut opinii ferme.

McKellen a spus că regele Charles al III-lea este „cu siguranță de partea lui Harry” în ceea ce privește relația distantă a ducelui de Sussex cu fratele său, prințul William.

„Imaginează-ți că te-ai născut în familia regală. Am fost un pic în viața publică, dar acești oameni sunt în închisoare. Ei nu pot face nimic normal”, a spus el. „Vă puteți imagina că trebuie să fiți amabili cu toți cei cu care vorbiți?

Jos pălăria pentru toți cei care reușesc să rămână sănătoși în această lume. Cum a reușit Ducele de Edinburgh (n.red Prințul Philip), deși chiar și el era profund, profund excentric și, bănuiesc, profund nefericit”, a mai spus McKellen. „La fel și cu regele actual (n.red Charles al III-lea). El supraviețuiește într-un fel, dar este clar afectat”, a mai precizat actorul.

„Cât despre Harry, probabil că nu este suficient de inteligent sau nu are prietenii potriviți pentru a fi ajutat cu adevărat”, a afirmat McKellen. „Atenție, el a avut de ales dintre toate femeile frumoase din lume. Sper că a găsit-o pe cea potrivită”.