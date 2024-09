Fatman Scoop ar fi consumat o băutură energizantă înainte de a se prăbuși tragic pe scenă și de a muri vineri la vârsta de 53 de ani.

DJ-ului câștigător al premiului Grammy, Isaac Freeman III, cunoscut și sub numele de Fatman Scoop, i s-a făcut rău pe scenă, în timpul unui concert la Town Center Park în Hamden, Connecticut. Familia sa a anunțat cu tristețe decesul său în dimineața următoare, fără a specifica cauza exactă. Totuși, Sharron Elkabas, CEO al agenției de PR a lui Freeman, a dezvăluit că artistul consumase o băutură cu compuși stimulanți înainte de spectacol.

„A băut o băutură energizantă înainte de a urca pe scenă”, a declarat Elkabas pentru The Hollywood Reporter.

„El nu a băut niciodată băuturi energizante, dar a făcut-o înainte de acest spectacol”, a spus el.

„El a fost sursa noastră de râs și sprijin constant, un simbol de forță și curaj”, au declarat fiul, fiica și fratele rapper-ului.

„FatMan Scoop era renumit la nivel mondial ca fiind vocea dominantă a cluburilor de noapte. Muzica sa ne inspira să dansăm și să trăim cu optimism. Entuziasmul său era molipsitor, iar generozitatea sa față de toți va fi profund resimțită și niciodată uitată.”, au mai spus ei.

O declarație a MN2S, firma de PR a lui Freeman, a vorbit, de asemenea, despre „vocea sa iconică, energia contagioasă și personalitatea sa deosebită”.

„Spiritul său vibrant, entuziasmul fără limite și pasiunea pentru muzică vor rămâne mereu în inimile noastre”, a adăugat compania.

Moarte pe scenă

Fatman Scoop, cunoscut pentru colaborările cu Missy Elliott și Mariah Carey, a murit vineri seara după ce s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert din Connecticut. Muzicianul a fost transportat de urgență la spital, dar decesul său a fost confirmat ulterior de managerul său, DJ Birch Michael. Incidentul a fost raportat și de primarul Lauren Garrett, care a cerut susținere pentru artistul aflat în stare critică.

În timpul spectacolului, Fatman Scoop a strigat „Let's make some noise!” înainte de a se prăbuși. „Dacă ați venit să petreceți”, a spus rapperul, înainte de a lua o pauză lungă. După ce a spus „Faceți gălăgie” și a părut că se apleacă în față, s-a prăbușit la pământ, scăpând microfonul.

Fatman Scoop, cunoscut pentru hitul său din 1999, „Be Faithful”, a câștigat un Grammy pentru colaborarea cu Missy Elliott pe piesa „Lose Control” și a apărut și pe „It's Like That” al lui Mariah Carey.

Cu câteva ore înainte de a i se face rău, Fatman Scoop și Dyce Payso lansaseră videoclipul pentru „Let It Go” . Luna trecută a colaborat cu Tech N9ne pe piesa „No Popcorn”. Pe rețelele de socializare, a fost apreciat pentru remixurile sale de club ale unor melodii populare, inclusiv cele ale lui Nicki Minaj și Tyla.

Pericolul băuturilor energizante

Medicii au avertizat în numeroase rânduri asupra pericolelor la care ne expunem atunci când consumăm băuturi energizante. Acestea pot fi chiar letale spun ei.

„Avertizăm populația că aceste băuturi, chiar dacă sunt legale, pot fi și letale. Trebuie să ținem cont de faptul că ele conțin cofeină, foarte mult zahăr, taurină, aditivi și îndulcitori. Combinate, acestea pot avea un efect negativ asupra organismului. Astfel, nu este o surpriză că pot apărea variații de tensiune sau de ritm cardiac la cei nediagnosticați. Totodată, nicotina împreună cu cofeina și alte substanțe, precum alcoolul, prezintă un potențial risc și pentru cineva sănătos", a precizat dr. Tudor Ciuhodaru, anterior.

La rândul lui, Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, șeful disciplinei de toxicologie din cadrul Universității de Medicină Carol Davila, a atras atenția asupra pericolelor la care ne expunem când alegem astfel de băuturi.

„Combinația de carbohidrați, cofeină și aminoacizi excitatori creează potențare reciprocă a acestor substanțe. Sunt tineri care ajung la spital după două, trei energizante pe zi și care au palpitații, au tulburări de ritm cardiac. Toate aceste lucruri arată cum substanțele respective suprasolicită în mod anormal activitatea cardiacă.”, spus dr. Radu Țincu, cu altă ocazie.