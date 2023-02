Rihanna e însărcinată din nou. Cântăreața și-a etalat burtica în show-ul din finala Super Bowl VIDEO FOTO

La doar nouă luni după ce a născut, artista se pregătește să devină din nou mamă. Rihanna a susținut un concert în finala Super Bowl.

Cântăreața, care va împlini 35 de ani pe 20 februarie, a avut un show relativ simplu, fără invitați, costume sau coreografii spciale (cu excepția coregrafiei dansatorilor săi).

Iar după ce reprezentantul său a confirmat ceea ce milioane de telespectatori s-au întrebat când au urmărit concertul - și anume dacă e însărcinată – e de înțeles de ce artista nu a vrut să riște și a mizat pe simplitate.

Acesta a fost primul show al Rihannei în ultimii șase ani, iar în săptămânile de dinainte de eveniment fanii au speculat cine ar putea fi invitații, dacă va cânta melodii noi sau dacă va anunța lansarea unui album sau un nou turneu. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.

Îmbrăcată într-o salopetă roșu aprins, Rihanna a deschis show-ul cu „Bitch Better Have My Money“ și a cântat pe o platformă suspendată deasupra terenului. Pe alte platforme suspendate, dar și pe teren, au dansat zeci de dansatori îmbrăcați în salopete de culoare albă.

Show-ul a mai inclus, printre altele, hiturile „Only Girl (In The World)“, „We Found Love“, „Rude Boy“, „Umbrella“, „Diamonds“.

La scurt timp după Super Bowl, reprezentantul cântăreței a confirmat pentru „Variety“ că Rihanna așteaptă al doilea copil. În mai 2022, artista din Barbados a devenit mamă pentru prima dată și a născut un băiețel, acesta fiind primul ei copil cu rapperul A$AP Rocky.