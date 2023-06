Prințul Louis, vedeta paradei Trooping the Color. Ipostazele în care a fost surprins FOTO

Prințul Louis a furat spectacolul la primul Trooping the Color al Regelui Charles al III-lea, de când a devenit monarh. În timpul paradei, el a devenit extrem de neastâmpărat.

→ Imaginea 1/9: Prințul Louis și familia regala britanica la Trooping The Colour 17 iunie 2023 FOTO Profimedia (2) jpg

După ce a urmărit defilarea Royal Air Force de la balconul Palatului Buckingham împreună cu familia sa, Louis a salutat mulțimea adunată afară, notează The Independent.

Prințul Louis a atras, din nou, toate privirile

Tânărul membru al familiei regale a readus în fața mulțimii salutul pe care l-a prezentat, pentru prima dată la încoronarea regelui. Micul prinț își câștigă reputația prin a amuza publicul larg. El a ajuns și anul trecut pe prima pagină a ziarelor, în timpul sărbătoririi Jubileului de Platină, pentru regretata sa străbunica, regina Elisabeta a II-a.

Fiul cel mai mic al lui William și Kate a fost fotografiat ciupindu-și nasul, făcând fețe amuzante și jucându-se cu părul în timp ce se îndrepta către parada militară care comemorează prima zi de naștere „oficială” a bunicului său, în calitate de suveran.

Așezat alături de regina Camilla, prințesa de Wales și frații săi, George și Charlotte, într-o trăsură trasă de cai, Louis nu a putut sta o clipă în loc.

Prima apariție a lui Louis la ceremonia Trooping the Colour de anul trecut, cu ocazia ultimei parade de ziua de naștere a reginei Elisabeta, i-a lăsat, de asemenea, fără cuvinte, pe spectatori.

Cel mai tânăr prinț a fost văzut acoperindu-și urechile și schițând țipete în timpul paradei RAF, pe cerul de deasupra Palatului Buckingham.

,,De fiecare dată când îl văd pe prințul Louis, îmi vine să chicotesc” , a scris sâmbătă un utilizator al rețelelor sociale , catalogându-l ca fiind ,,plin de nazuri” .

O altă persoană a scris: „A fost minunat să-i văd pe Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis la The Trooping of the Colour. Sunt întotdeauna încântători.”

„Expresiile prințului Louis, ca întotdeauna, sunt atât de amuzante”, a mai scris altcineva, de Twitter.

Nici la ceremonia de încoronare a lui Charles, de luna trecută, micuțul nu a stat cuminte.

În drum spre Westminster Abbey, Louis și-a lipit fața de geamul trăsurii, în timp ce făcea cu mâna fanilor care s-au adunat, pentru momentul istoric.

Apoi a fost văzut căscând larg în timp ce aștepta în afara abației. În timpul ceremoniei, Louis a părut distras de ceva pe tavan, în timp ce sora lui mai mare, Charlotte, s-a aplecat să vadă ce gesticula.

Ceremonia Trooping the Colour este o tradiție regală care datează din secolul al XVIII-lea, când ar fi fost realizată pentru prima dată în timpul domniei regelui Carol al II-lea, în 1748.