Primul mesaj public al Familiei Regale pentru Prințul Harry din ultimii doi ani

Este prima dată când Familia Regală împărtășește un mesaj public de la ultima menționare a lui Harry în 2022 și primul pentru el de când i-a urat la mulți ani în 2021.

Familia regală i-a urat Ducelui de Sussex o aniversare fericită de 40 de ani, rupând doi ani de tăcere publică.

O postare împărtășită pe X și Instagram a spus simplu: „Îi urez Ducelui de Sussex o aniversare foarte fericită de 40 de ani astăzi!”.

Mesajul a fost completat, de asemenea, cu o imagine a unui Harry zâmbitor și cu un emoji al unui tort aniversar.

Este prima dată când Familia Regală împărtășește un mesaj public pentru Harry de când i-a urat la mulți ani în 2021.

Este, de asemenea, prima postare X care îl menționează din 2022, când s-a numărat printre tinerii regali care au luat parte la o plimbare în Windsor după moartea reginei Elisabeta a II-a.

Mesajul a fost ulterior împărtășit de Prințul și Prințesa de Wales, care au adăugat propriul lor mesaj aniversar.

Ducele, care locuiește în California după ce s-a retras din monarhia activă, are o relație tensionată cu tatăl său și este în prezent înstrăinat de fratele său, Prințul de Wales.

Când vestea diagnosticului de cancer al regelui a fost anunțată în februarie, Harry a făcut o cursă transatlantică pentru a-l vedea, dar întâlnirea cu tatăl său a durat doar 45 de minute.

În comentariile publicate la BBC, ducele a spus: „Am fost neliniștit de 30 de ani, sunt încântat de 40”, și a descris modul în care paternitatea i-a dat un nou sens al scopului de a face «această lume un loc mai bun».

Anul acesta, prințul Harry și soția sa, Meghan, au întreprins două călătorii cvasi-regale în Columbia și Nigeria, precum și relansarea site-ului lor Archewell, redenumindu-l Sussex.com sub titlul The Office of Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex.

El a primit, de asemenea, un premiu sportiv de profil înalt pentru munca sa la Jocurile Invictus pentru militarii răniți și a intentat o acțiune în justiție împotriva Ministerului de Interne cu privire la eliminarea securității sale în timp ce în Marea Britanie și ziarele tabloide.

Meghan Markle, între timp, a început o nouă aventură cu lansarea ușoară a brandului său American Riviera Orchard, când a trimis gem de căpșuni în ediție limitată prietenilor săi - deși afacerea s-a confruntat cu eșecuri cu încercările sale de înregistrare a mărcii.