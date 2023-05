Pierce Brosnan împlinește 70 de ani. Starul din James Bond a dezvăluit de ce nu se enervează niciodată

Actorul Pierce Brosnan împlinește astăzi 70 de ani. Abilitatea actorului de origine irlandeză de a se adapta fără efort la diferite genuri i-a adus un mare respect, făcându-l o prezență formidabilă în industria cinematografică.

Pierce Brosnan este un adevărat simbol al Hollywood-ului. Cu o carieră de peste trei decenii, el și-a asumat o multitudine de roluri, demonstrându-și versatilitatea ca actor. A interpretat roluri de neuitat în filme precum „Mamma Mia”, dar a rămas în memoria noastră cu rolul agentului secret James Bond. L-a interpretat în patru filme între 1995 și 2002 - GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough și Die Another Day.

Prezența lui captivantă și charisma lui Pierce Brosnan au făcut din el unul dintre cei mai iubiți actori ai timpului nostru, scrie News 18.

Cum se menține o persoană echilibrată

Dincolo de un actor remarcabil și o prezență atrăgătoare, Pierce Brosnan a făcut dezvăluiri despre cum se menține o persoană echilibrată. El a declarat că meditația pentru „liniștirea minții” este esențială pentru a rămâne calm, că meditația îi menține mintea în echilibru și a spus că „nu ar avea niciun rost" să lase furia să iasă la suprafață.

Vorbind pentru cea mai recentă ediție americană a revistei Closer, actorul în vârstă de 70 de ani acum a spus: „Eu nu mă enervez. Aș putea să mă enervez - dar unde s-ar duce acea furie? Nu ar avea niciun rost.”

De asemenea, el a reflectat asupra faptului că apa „a fost întotdeauna o parte din bucuria și existența mea”, întrucât acum locuiește cu cea de-a doua soție a sa, Keely Shaye Smith, în Kauai, Hawaii.

„Am amintiri plăcute de la malul mării. Așa că, atunci când am picat în America în anii 1980, nu exista decât un singur loc în care aș fi vrut să fiu - și acela era pe coastă. Los Angeles pur și simplu nu a avut aceeași magie pentru mine ca și coasta Malibu”, a spus el.

A vrut să fie pictor

Starul din Mamma Mia a dezvăluit, de asemenea, că inițial a vrut să fie pictor, și nu actor, scrie Independent.

El a spus că a plecat de la școală „cu nimic altceva decât un dosar de carton cu desene și picturi”.

„Am reușit să obțin un loc de muncă și am vrut să fiu artist grafic. Dar am descoperit actoria după trei ani de muncă și asta a fost tot: s-a schimbat valul”, mai spune el.

Brosnan s-a întors la pictură atunci când prima sa soție, Cassandra Harris, s-a îmbolnăvit de cancer ovarian. Cuplul a fost căsătorit din 1980 până la moartea ei, în 1991. „Purtând greutatea, durerea și frica acelei boli, am scos vopselele. Și am început să pictez. Cu degetele mele. Cu mâinile, de fapt”, a declarat el anterior pentru GQ. Anul trecut, picturile lui Brosnan au fost incluse într-o expoziție în galeria Seasons LA.

După moartea primei sale soții, actorul i-a adoptat pe copiii soției sale pe care îi avea din prima căsătorie, ea fiind văduvă. Viața acestora însă nu a fost una lină. Fiica adoptivă a murit la doar 41 de ani din cauza aceleiași boli ca și mama ei, iar fratele ei a ajuns dependent de droguri. Din această cauză, tatăl lui adoptiv a rupt legătura cu el.