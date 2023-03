Oscar 2023: ele au fost cel mai bine îmbrăcate vedete. Rihanna, o gravidă sexy FOTO

Printre vedetele care au atras toate privirile la cea de-a 95-a ceremonie de decernare a prestigioaselor trofee se numără Rihanna, Cara Delevingne și Lady Gaga.

Pentru prima dată în ultimii 62 de ani, covorul pe care au pășit vedetele la ceremonia de deschidere nu a mai fost roșu, ci a avut culoarea șampaniei. Starurile prezente la gala Oscar au strălucit oricum, iar ținutele alese au fost adevărate declarații vestimentare.

Rihanno și-a etalat cu mândrie burtica într-o rochie Alaia, din piele și voal, despre care unii critici au spus că e de inspirație bondage. Însă căntăreața este cunoscută pentru alegerile sale îndrăznețe. De altfel, ea a „anunțat“ într-un mod inedit că este însărcinată a doua oară, în timpul concertului susținut în pauza Super Bowl.

Lady Gaga, a cărei piesă „Hold My Hand“ a fost nominalizată la categoria Cel mai bun cântec, a purtat la ceremonia de deschidere o elegantă rochie Versace, accesorizată cu bijuterii Tiffany. Artista, care a și cântat la Premiile Oscar 2023, a evoluat pe scenă într-o ținută foarte simplă: jeans, tricou și teniși.

Michelle Yeoh, protagonista peliculei „Everything Everywhere All at Once“ și câștigătoarea trofeului pentru Cea mai bună actriță în rol principal, s-a numărat și ea printre vedetele bine îmbrăcate, într-o ținută Dior.

„Adevărul“ vă prezintă cele mai frumoase apariţii vestimentare de la gala Oscar 2023.