Nora lui Adrian Daminescu face bani din OnlyFans. Alina s-a afișat goală și fără inhibiții

Nora lui Adrian Daminescu apare fără haine și prejudecăți într-o filmare din social media. Alina Daminescu a anunțat într-o postare pe Facebook că s-a reorientat în carieră și a decis să își găsească o altă sursă de venit: OnlyFans.

Alina, soția lui Cezar Daminescu, fiul adoptiv al lui Adrian, s-a postat goală-pușcă într-un clip video, prin intermediul căruia a anunțat că se activează pe OnlyFans, potrivit Click!

Relații de familie

Adrian Daminescu este căsătorit cu Daniela, mama lui Cezar, pe care artistul l-a acceptat și l-a iubit ca pe propriul copil. În anul 2018, când Cezar și Alina și-au unit destinele, le-a organizat o nuntă fastuoasă, într-un cadru de vis.

Nora lui Adrian s-a reorientat însă recent în carieră și a decis să intre în industria OnlyFans, în care activează mai multe vedete din România.

Alina Daminescu și-a surprins fanii și apropiații când a postat pe Facebook un clip video în care apare goală, în fața unei ferestre, „acoperită” însă de draperie. Imaginile au ajuns virale pe Internet.

Cezar și-a susținut tatăl în lupta cu cancerul

Adrian Daminescu s-a confruntat vreme de doi ani cu una dintre cele mai grele boli: cancer. Dintre toți cei care i-au fost aproape, un mare sprijin l-a reprezentat fiul lui adoptiv.

„Cumva, am rezonat unul cu altul, foarte bine. Există o apropiere foarte mare. Am ajuns la această situație în care eu îi port numele. Eu îi spun Adrian, așa am simțit (...).

Dar, când a fost momentul cel mai dificil, când am aflat că trebuie să facă tratament la spital, timp de un an, în fiecare dimineață, am revenit din Columbia, am încheiat instant sezonul de călătorii”, a declarat Cezar Daminescu, fiul adoptiv al solistului Adrian Daminescu, într-un interiuv pentru impact.ro.

