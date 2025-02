Muzica pe care artista națională a Franței a lăsat-o în urmă trece bariera lingvistică, este mai mult decât artă, este un omagiu adus dragostei, adus vieții, relevant pentru oricine, indiferent de țară.

Nathalie Lermitte (58 de ani), una dintre cele mai mari artiste franceze din prezent, a cucerit întreaga planetă cu spectacolul-tribut adus inconfundabilei Édith Piaf. Considerat cel mai mare succes francofon din lume, jucat cu casa închisă pe Broadway și în sălile de spectacole din peste 50 de țări, „Piaf! The Show“ a depășit vânzări de peste un milion de bilete. Spectacolul s-a bucurat de un succes deosebit anul trecut în București și, la cererea publicului, va reveni în România chiar de Mărțișor, la Circul Metropolitan din București, grație organizatorilor de la Emagic. Spectatorii români vor putea retrăi povestea celei mai mari cântărețe franceze din toate timpurile într-o scenografie nouă de excepție, ce îi va transporta pe străzile Parisului cu piesele ei atemporale, care au fermecat publicul din întreaga lume. Interpretat de talentata Nathalie Lermitte și conceput și regizat de Gil Marsala, „Piaf! The Show“ este unanim considerat de apropiații lui Édith Piaf cel mai frumos tribut adus vreodată carierei cântăreței.

Nathalie Lermitte, una dintre cele mai apreciate artiste ale Franței, și-a început cariera în 1984, la 18 ani, cunoscând un succes fulminant.

S-a născut într-o familie de muzicieni și a început să cânte încă de la vârsta de șase ani în trupa tatălui ei, iar la optsprezece ani a lansat primul album «Tu es tout ce que j’aime», două extrase pe single fiind vândute în peste 400.000 de exemplare. Melodia omonimă a fost remarcată de posturile de radio franțuzești, care au început să o difuzeze frecvent, lansând astfel cariera națională a artistei. Cântareața și-a continuat cariera înregistrand numeroase coloane sonore pentru seriale de televiziune și animații, iar 1989 a marcat începuturile artistei în teatrul muzical, fiind solicitată să joace în celebrul spectacol „Starmania” timp de trei ani pe scena teatrului Marigny din Paris, iar apoi într-un turneu internațional încheiat în Moscova și Sankt Petersburg. Cariera artistei a continuat cu o serie de musical-uri în care, de cele mai multe ori, a jucat rolul lui Édith Piaf, culminând cu PIAF! The Show, considerat cel mai mare omagiu adus lui Piaf.

Într-un emoționant interviu exclusiv acordat pentru „Weekend Adevărul“, Nathalie Lermitte a vorbit despre începuturile sale în muzică și ajutorul de neprețuit pe care l-a primit de la marea cântăreață France Gall, dar mai ales despre legătura sa peste timp cu Édith Piaf. Turneul din acest an este și mai impresionant, având în vedere însemnătatea lui: aniversarea a 110 ani de la nașterea inconfundabilei Piaf.

Pe când aveați doar 9 ani, presa din regiunea Picardia vă dedica deja un prim articol, cu un titlu cumva premonitoriu: „Nathalie: o viitoare Piaf?“. Cum ați simțit această asemănare? V-a făcut să vă gândiți la o carieră muzicală pe urmele unicei Édith Piaf?

Într-adevăr, aveam 9 ani pe atunci și cred că nu îmi dădeam seama de importanța articolului. În schimb, pot spune că nu doream să devin o nouă Édith Piaf, pentru că realizam deja că doar una a fost Édith Piaf, o voce unică, extraordinară. În schimb, acel articol m-a făcut să îmi dau seama că îmi doream să cânt și că a cânta reprezenta viața mea, de asta eram sigură.

Cu două luni înainte de Bacalaureatul programat pentru iunie 1984, ați fost exclusă din liceu, deoarece directorul instituției considera că petreceți prea mult timp pe platourile de televiziune și mai ales pentru a cânta varietăți. Care a fost apărarea dumneavoastră în fața acestui spirit vetust?

A fost cu adevărat un șoc și am realizat în special că varietățile, mai ales pentru acel om, reprezentau ceva superficial. Lucru care m-a supărat și m-a enervat, însă, în același timp, m-a motivat mult. Și poate grație acelui director am luat Bacalaureatul, pentru că m-am pregătit singură, iar reacția lui mi-a dat forța necesară în ciuda faptului că eram prezentă des pe platourile de televiziune.

Mentor la început de drum

În 1988, la scurt timp după o primă audiție ratată pentru „Starmania“ (musical, operă-rock), convinsă de talentul dumneavoastră, marea cântăreață France Gall v-a oferit oportunitatea să lucrați împreună timp de o săptămână. Cum a fost pentru dumneavoastră acea experiență?

A fost ceva incredibil. Adesea, când îmi aduc aminte de acea săptămână în care m-am pregătit cu ea îmi spun că am visat, pentru că într-adevăr a fost ceva incredibil. France Gall m-a luat sub aripa sa. Am lucrat atât cu ea, cât și cu Michel Berger (n.e. – cântăreț și compozitor, soțul lui France Gall până la moartea lui, în 1992) timp de o săptămână, față în față. M-am pregătit pentru „Starmania“ singură cu ea. A fost un moment cu adevărat privilegiat. Trebuie să mărturisesc că pentru mine, care aveam o carieră de cântăreață solo, „Starmania“ și faptul că France Gall m-a luat sub aripa sa m-au făcut să realizez că iubesc teatrul muzical. Iar acum pot spune că grație lui France Gall interpretez rolul lui Édith Piaf pe tot globul, pentru că ea mi-a relevat teatrul muzical.

În 1996, după ce mai întâi ați refuzat, după trei săptămâni de reflecții, ați acceptat în cele din urmă să o interpretați pe Édith Piaf într-un spectacol. Care a fost motivul principal care v-a convins să faceți acest pas?

Au fost mai multe motive. Mi-am amintit de mine, când aveam doar 4 ani și am avut un șoc ascultând-o pentru prima oară pe Piaf – mi-a creat emoții extrem de intense și speciale. Au mai fost și motive un pic spirituale, un pic personale, inclusiv relația cu bunica mea. A fost cumva un declic, ceva supranatural, mai presus de mine, în ciuda temerilor și a îndoielilor mele. Alegerea aceasta mi-a schimbat viața.

„Pe scenă mă simt completă“

Ați interpretat superba melodie „Hymne à l’amour“ și în duet cu Céline Dion, într-un platou de televiziune. Nu era ceva prevăzut, a fost cumva improvizat momentul și foarte emoționant. Cum ați trăit acest duet inedit?

Da, a fost un moment unic, absolut improvizat, pe care l-am luat ca pe un cadou din cer, ca pe un cadou al clipei. Trebuie să trăim prezentul, trebuie să trăim fiecare clipă, acesta e secretul vieții. În franceză „présent“ înseamnă și cadou. Și chiar așa este, prezentul este un cadou de care trebuie să ne bucurăm.

De ce e scena casa dumneavoastră?

Pentru că pe scenă mă simt completă, pe scenă mă simt în siguranță. Pentru că pur și simplu mă simt întreagă acolo.

Cântecul, dincolo de răni

V-ați documentat enorm legat de viața lui Édith Piaf. Ce detaliu din viața sa v-a impresionat cel mai mult?

Sunt multe detalii legate de viața ei care m-au impresionat. Însă e un lucru primordial ce m-a emoționat mult și în profunzime: pentru mine, Piaf este un copil etern. Când privesc fotografiile sale, din tinerețe până la sfârșit, văd o privire de copil. Văd în acele fotografii o privire de copil cu un izvor de iubire fără fund și care toată viața a încercat să umple acest izvor cu iubire. Piaf era o etern îndrăgostită de iubire, iar asta m-a emoționat enorm. Acel copil m-a emoționat. Cred că Piaf a încercat toată viața să vindece rănile lui Édith.

Este Édith Piaf vocea vieții dumneavoastră?

Ce întrebare frumoasă! Da, Édith Piaf este vocea vieții mele.

Un spectacol pentru eternitate

„Piaf! The Show“ este considerat în unanimitate de apropiații cântăreței drept cel mai frumos tribut adus marii artiste. Cum ați descrie dumneavoastră spectacolul?

Este o călătorie profund emoțională de-a lungul cântecelor lui Édith Piaf, cântece pe care chiar ea le-a așezat în inimile noastre. De aceea spectacolul este o călătorie profundă.

Ați concertat deja în România anul trecut. Cum ați simțit emoțiile publicului român?

Ador publicul român, simt o legătură specială, o legătură de suflet ce mă emoționează. Aștept cu nerăbdare să revin la București pe 1 martie.

Dacă ar trebui să asociați România cu un vers din cântecele lui Édith Piaf, care ar fi acela?

„Dieu réunit ceux qui s'aiment“ (trad. – „Dumnezeu îi reunește pe cei care se iubesc“).