Michelle Obama a spus de ce își îndrepta părul în timpul mandatului lui Barack Obama la Casa Albă

Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite, a spus că în timpul mandatului lui Barack Obama la Casa Albă ea a avut grijă mereu ca să-și îndrepte părul deoarece americanii „nu erau pregătiți” pentru părul ei natural și s-a temut de critici, relatează Washington Post.

Unul dintre motivele pentru care Michelle Obama a decis să-și poarte părul drept era că cetățenii americani „tocmai ce se obișnuiau” să aibă un președinte de culoare în Biroul Oval și o familie de culoare la Casa Albă.

Fosta primă doamnă a SUA a făcut aceste declarații marți, la Warner Theatre din Washington DC, la un eveniment moderat de Ellen DeGeneres, în care și-a promovat noua carte: The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times.

Michelle Obama a recunoscut că ar fi fost mai ușor pentru ea să poarte împletituri, dar s-a gândit că americanii „nu sunt pregătiți pentru asta”.

Fosta primă doamnă a SUA a făcut acest lucru și pentru ca administrația soțului ei să se poată concentra pe atingerea obiectivelor sale, în loc să piardă capital politic pentru a opri un posibil val de nemulțumiri în rândul oamenilor, din cauza coafurii ei.

Obama a spus că acesta este doar un exemplu privind deciziile pe care femeile de culoare le iau zilnic pentru a evita unele probeme la locurile lor de muncă sau când se implică în politică.

De multe ori le este mai ușor, mai sănătos și mai sigur să poarte împletituri, dreadlocks sau Afros, dar simt presiunea din partea standardelor de frumusețe „ale albilor” și a ale normelor impuse la locul de muncă pentru a-și îndrepta părul chimic pentru un aspect mai profesionist, „tuns curat”.

Michelle Obama a spus că dacă și-ar fi ales alte coafuri criticii ar fi comentat: „Îți amintești când purta împletituri? Alea sunt împletituri teroriste! Sunt împletituri revoluționare!” a spus ea.

Fosta primă doamnă a SUA poartă acum împletituri, și a arătat asta chiar în mijlocul discuției cu DeGeneres, în aplauzele publicului.

SUA încearcă să lupte împotriva discriminării legate de coafurile persoanelor de culoare

Atitudinile oamenilor față de coafurile negre naturale, cum ar fi împletiturile și dreadlockurile, s-au schimbat. La începutul acestui an, Casa Albă a SUA a adoptat Crown Act, lege care ar interzice discriminarea bazată pe coafura cuiva.

Deși proiectul de lege a fost blocat în Senat, Alaska a devenit în septembrie al 19-lea stat care a adoptat o lege pentru a proteja oamenii de culoare împotriva pedepselor din cauza felului în care își poartă părul.

În ciuda faptului că tot mai multe persoaen acceptă să vadă că persoanele de culoare își poartă purtat natural, încă există cazuri în care oamenii sunt discriminați din cauza părui lor. În 2018, unui băiat de culoare în vârstă de 6 ani nu i s-a dat voie să meargă în prima zi de școală, deoarece avea plete până sub urechi. Tot în acel an, un arbitru l-a forțat pe un elev de liceu să-și taie dreadlock-urile înainte de a-l lăsa să concureze la un concurs de lupte. În 2019, un reporter de televiziune a spus că directorul ei de știri i-a spus că părul ei natural este „neprofesionist” și a făcut presiuni să-l aranjeze.

„Aceste prejudecăți inconștiente și conștiente ne împiedică chiar să avem ocazia de a avea un loc la masă. Nici măcar nu am avut șansa să ne prezentăm și există [sunt] aceste presupuneri de neprofesionalism”, a spus Minda Harts, fondatoarea unei companii de dezvoltare a carierei pentru femeile de culoare, a povestit pentru The Washington Post în 2019.

„Îmi port părul drept probabil 99% din timp pentru că, fiind în America corporativă, am văzut cum pot fi privițI clienții care au împletituri și coafuri naturale.”