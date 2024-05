Maria Cârneci și povestea de dragoste începută la Târgoviște. Întâmplarea care a prezis măritișul îndrăgitei cântărețe VIDEO

Peste 40 de ani de iubire au legat-o pe Maria Cârneci de soțul ei, Romulus Petrescu. Artista de muzică populară, astăzi în vârstă de 71 de ani, și-a pierdut partenerul de viață în 2019, iar de atunci, nimic nu a mai fost la fel pentru ea.

Romulus Petrescu și Maria Cârneci s-au cunoscut la Târgoviște, pe când ea avea 23 de ani. El s-a îndrăgostit la prima vedere de artistă.

Pe atunci, Romulus era directorul hotelului la care Maria se cazase. Pentru că o plăcuse imediat, s-a și gândit să facă un gest romantic pentru cea pe care spera să o cucerească. În timp ce Maria susținea spectacolul, Petrescu i-a pus un boboc de trandafir roșu pe pat.

Inițial, solista s-a speriat și a crezut că-i fusese spartă camera. Se îngrijorase că-i lipsesc costumele populare și restul hainelor, dar apoi s-a lămurit că fusese un gest de la bărbatul care avea să-i devină soț.

Apoi, 36 de ani au fost căsătoriți, iar din iubirea lor a apărut Eduard, care în 2014 i-a făcut socri mari.

„Așa a vrut Dumnezeu. La Târgoviște… eram așa emoționată, voiam să fiu frumoasă, să fiu gătită, să cânt frumos. Abia se dăduse în folosință Hotelul Dâmbovița, era așa prin noiembrie, era brumă și cum sunt împiedicată, am făcut șpagatul la viteză, am căzut. Și-mi zice cabiniera: <Fată, aici te măriți>“.

Nu am crezut o clipă, ne-am cazat, am mers la spectacol, când am venit, doi boboci de trandafir și pe patul meu, și al Elenei Munteanu (colega ei de cameră - n.r). Nu mă gândeam la flori, mă gândeam că ne-au furat hainele, costumele. Eram un pic revoltată că știam că am lăsat cheia la recepție. S-a rezolvat. După niște timp l-am zărit pe soțul meu și l-am întrebat: <Cum e posibil, domnule director?> Și el mi-a spus că nu știa care e patul meu, de aceea a pus pe amândouă.

Cam așa a început povestea noastră. Nu a fost frumoasă, a fost cea mai frumoasă”, a spus Maria Cârneci în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai", vizibil emoționată și înlăcrimată de amintirile cu bărbatul pe care l-a iubit nespus.

Romulus Petrescu, soţul cântăreţei de muzică populară Maria Cârneci, a murit pe 25 noiembrie 2019. El era bolnav de mai mult timp, iar recent suferise o intervenţie chirurgicală.