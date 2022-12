Lista cuceririlor lui Ion Țiriac. Femeile cu care s-au iubit fostul tenisman, de ce e considerat bărbatul ideal

Miliardarul Ion Țiriac nu se laudă doar cu o avere impresionantă, ci și cu o colecție interesantă de iubite. Fostul tenisman a avut o viață sentimantală tumultuoasă. Pe lista cuceririlor sale s-au aflat multe nume, însă unele idile au rămas doar la nivel de zvon.

„Ion Ţiriac poate fi bărbatul ideal şi cred că ar putea fi bărbatul ideal pentru foarte multe femei, pentru că este un bărbat educat, manierat, are experienţă, înţelepciune, are tot ceea ce-i trebuie. Plus comportamentul faţă de o femeie este unul foarte frumos. L-am cunoscut la Balc, acolo am fost invitată să cânt, ca şi celelalte personaje, în cadrul unui eveniment unde era foarte multă lume“, a spus despre fostul tenisman, Anamaria Ferentz în trecut, citată de click.ro.

Și frumoasa Laurette, despre care s-a spus că s-a iubit cu miliardarul, a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. A mărturisit că pentru ea a fost o onoare să iasă de câteva ori cu unul dintre cei mai celebri români.

Nici Andreea Marin nu a scăpat de atenția presei în legătură cu acest subiect. S-au afișat împreună de multe ori, ba chiar s-a spus că miliardarul se gândea să o ceară în căsătorie pe Andreea Marin. Zâna Surprizelor a povestit însă că nu ar fi avut niciun motiv să se ascundă în cazul în care chiar ar fi fost iubita lui, ba chiar dimpotrivă.

De ce i-a fost frică de iubire

Dacă despre Ilie Năstase se spune că s-a culcat cu peste 1000 de femei, nici Ion Ţiriac nu stă deloc rău la acest capitol.

Fost tenismen de succes, cel mai bogat român ajuns acum la 82 de ani, a fost însurat o singură dată. Ulterior a avut foarte multe relaţii mai mult sau mai puţin trecătoare, dar în marea lor majoritate discrete.

”Mie mi-a fost frică dintotdeauna de iubire. Eu zic că mai bine să fii respectat decât iubit. Respectul durează, trebuie să-ţi faci lucrurile cum trebuie. Iubirea vine şi trece", a scris în urmă cu câțiva ani, pe pagina lui oficială de Facebook Ion Ţiriac, postarea fiind făcută alături de o poză în care lângă magnatul român apare Nicole Scherzinger, una dintre cele mai râvnite vedete din showbiz, fostă logodnică a lui Lewis Hamilton, campionul de Formula I. Pe aceasta, românul a întâlnit-o acum câţiva ani la Monaco şi a avut o replică savuroasă la adresa ei. "Nu ştiu cine era această dominişoară, dar arăta foarte bine pe dinafară"

Singura femeie care l-a adus pe Ţiriac la altar este o fostă handbalistă Erika Braedt, cei doi căsătorindu-se în 1963. Mariajul lor n-a durat prea mult, pentru că Ţiriac era prea mult plecat şi întrucât Erika se săturase să aştepte s-a acuplat cu Sergiu Nicolaescu ."