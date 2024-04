Lidia Buble a dezvăluit că are mai multe surse de venit şi nu doar muzica îi aduce mulţi bani: „Din asta trăiesc”

Una dintre cele mai îndrăgite şi populare artiste din România, Lidia Buble a acordat un interviu pentru unica.ro, în care a vorbit foarte deschis despre viaţa sa, mărturisind că are mai multe surse de venit şi că, deşi are milioane de fani, cei mai mulţi bani nu îi câştigă din muzică.

Ajunsă la 30 de ani, cântăreaţa a vorbit despre cum a pătruns în lumea artistică sub îndrumarea lui Adrian Sînă, cu piesele „Kamelia” și „Noi simțim la fel”. Au urmat imediat concerte în toată ţara şi apoi, în decurs de doar câţiva ani, a lansat hit după hit.

A intrat în atenţia publicului şi a presei nu doar datorită carierei sale muzicale, ci şi relaţiei pe care a a avut-o la un moment dat cu prezentatorul Răzvan Simion. De asemenea, ea a participat și la mai multe show-uri de televiziune, printre acestea „Asia Express” de la Antena 1 și „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV.

Acum, când are milioane de fani, Lidia Buble recunoaşte că popularitatea este cea care îi permite să aibă mai multe surse de venit şi spune că, totuşi, cei mai mulţi bani nu îi vin din muzică, deşi artiştii pot câştiga foarte bine atât din difuzările la radio, cât și din concerte.

„Dacă și scrii la acea piesă, aici vorbim de linii melodice și versuri, atunci poți să câștigi destul de bine și din difuzările de pe radio. Clar, îmi doresc foarte mult ca piesele mele să fie difuzate pe radio, pentru că vreau să ajung la cât mai multe suflete. Dar dacă nu mi-a intrat piesa pe radio, nu intru în depresie. Nu sunt disperată, nu; toți artiștii își doresc să fie pe radio, trebuie să fim ipocriți să nu recunoaștem lucrurile acestea”.

Analizându-şi situaţia financiară, Lidia Buble a dezvăluit că ea consideră că cei mai mulţi bani un artist îi poate face din contracte de imagine.

„Dar totuși cred că cei mai mulți bani un artist poate să-i facă din contracte de imagine, și asta pentru că am avut și știu ce înseamnă. Şi din concerte. Din asta trăiesc”, a mai spus vedeta.

Până să devină cunoscută, Lidia Buble a locuit în Deva, unde a avut grijă de cinci copii.

„Am avut grijă de cinci copii în Deva. Iar când am venit în Bucureşti, am avut grijă şi de o fetiţă, trebuia să mă întreţin cumva. Acum sunt manager de vânzări auto, dar şi cânt. Fac asta de la 4 ani şi am cântat prima dată în corul de copii, apoi în corul bisericii de juniori şi de adulţi. Asta mi-am dorit să fac în viaţă”, a declarat Lidia Buble în urmă cu ani de zile.

Când a ajuns în București, artista fost bonă şi pentru fetele unui cunoscut politician, Cristian Olteanu, care a făcut ani de zile parte din PNL.

„Am colaborat foarte bine cu Lidia Buble. Nu am ce să îi reproșez. A fost impecabilă. E adevărat că acesta a fost primul ei job, din câte știu, când a venit în București, dar cred că nu a stat chiar un an. Nu am o memorie foarte bună acum. Cred că a fost vorba de câteva luni. Nu am mai ținut legătura cu Lidia după aceea. Înțelegerea era pe un termen determinat. Dar pot să spun că am fost mulțumit de ea și că nu am ce să îi reproșez”, a spus politicianul despre Lidia Buble pentru fanatik.ro.