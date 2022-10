Lidia Buble a păsăsit în lacrimi „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“: „Ai ținut la tăvăleală cum nu ne-am așteptat“

După patru săptămâni în care s-a luptat cu foamea, fobiile și cu tensiunile iscate în junglă, provocarea s-a terminat pentru Lidia Buble.

Lidia Buble, Giani Kiriță și Ruxi au fost nominalizați pentru eliminare și s-au întrecut pentru a rămâne în competiția de la Pro TV. Plecarea celor trei spre joc a fost extrem de emoționantă pentru AMI. „Când îi văd pe toți trei plecând la jocul de eliminare simt că pleacă o parte din mine!“, a spus aceasta.

Deși a mărturisit că, în pofida provocărilor și a greutăților, avea psihicul necesar pentru a rămâne în concurs, Lidia Buble a pierdut proba și a părăsit show-ul. Ruxi a terminat prima proba, urmată de Giani Kiriță.

Lidia Buble: „Plec cu capul sus“

Cu ochii în lacrimi, ea și-a îmbrățișat colegii și a ținut un discurs emoționant. „Chiar dacă plec, sunt atât de câștigată, pentru că mi-am făcut într-o lună amintiri cât alții nu și-au făcut într-o viață. Am câștigat prieteni adevărați, am învățat lecții importante. Competiția asta e ca un carusel, te trece prin toate stările posibile. Îmi pare foarte rău că plec. Mi-aș fi dorit să mai rămân în joc, pentru că psihicul mă mai ducea mult și bine. Plec cu capul sus. Am fost om cu totă lumea și acest lucru mă bucură cel mai tare“, a mărturisit cântăreața. „Și ce credeți? Ies din competiția asta carnivoră“, a mai spus ea, amuzată.

Cântăreața a fost felicitată de cei doi prezentatori, Adela Popescu și Cabral: „Ai ținut la tăvăleală cum nu ne-am așteptat“, a încheiat Cabral.