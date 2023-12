Leonard Miron, dezvăluiri dureroase despre tatăl său. De ce nu îl poate ierta: „O bătea și a pierdut sarcina”

Fostul prezentator TV a făcut dezvăluiri dureroare despre tatăl său, pe care spune că nu îl poate ierta pentru experiențele cumplite de care a avut parte în copilărie. Deși părinții săi s-au despărțit când el avea 6 ani, rănile sufletești nu s-au vindecat încă.

Într-un interviu pentru Fanatik, Leonard Miron a povestit cum a trăit câțiva ani la Galați alături de un tată violent.

„Tata a fost un om violent, agresiv, a avut probleme cu alcoolul și jocurile de noroc. Primii ani la Galați au fost marcați de lucrurile astea extrem de dure și de traumatizante. Asta a fost motivul principal pentru care, atunci când am crescut, eu am creat distanța dintre mine și el. Nu a fost ceva impus de mama”, a spus fostul prezentator TV.

Deși de la vârsta de 6 ani părinții s-au despărțit, iar al a avut șansa să crească alături de bunicii materni, nu a putut uita comportamentul agresiv al tatălui său.

„Eu am fost extrem de norocos, am avut o copilărie absolut superbă chiar dacă părinții mei au divorțat când aveam 6 ani. Am avut șansa să cresc într-o familie extraordinară. Mama, mătușa, bunica și bunicul au știut să creeze ideea de familie care m-a format”, a explicat Miron.

„A fost un refuz al meu să mă uit la omul ăla”

Acesta a mai mărturisit că atmosfera în care a fost crescut în Pitești a acționat ca o gumă de șters pentru ce s-a întâmplat la Galați, însă nu a putut să-l ierte niciodată.

„Oricât de mult au încercat ai mei să șteargă amintirea bătăilor pe care le lua mama în fața mea sau faptului că, din cauza jocurilor de noroc, azi aveam 3 televizoare și mâine nici măcar un pat în care să dormim. Mama era însărcinată, iar tata o bătea. Îi sărea cu picioarele pe burtă și evident că a pierdut sarcina… Lucrurile astea nu se șterg. A fost un refuz al meu să mă uit la omul ăla așa cum se uitau colegii mei la tații lor!, ” a dezvăluit Leonard Miron.

Când a crescut spune că și-a dat seama că nu numai alcoolismul și jocurile de noroc erau problemele părintelui său, ci și refuzul de a conștientiza faptul că este tată și că trebuie să contribuie la tot ce înseamnă evoluția propriului fiu.

Cum a reușit Leonard Miron să slăbească spectaculos: „Acum avem loc în pat. Sunt puțin supărat pe Miguel”

Este de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Leonard Miron a pierdut în câteva luni 34 de kilograme, iar acum spune că se simte excelent. Starea de sănătate i s-a îmbunătățit considerabil, după ce s-a decis să apeleze la operația de micșorare a stomacului.

Fostul prezentator TV a povestit pe 10 noiembrie 2023, la „Xtra Night Show”, cum a ajuns de la 110 kilograme la 77. În urmă cu câteva luni, Leonard Miron el a apelat la un medic din Turcia, care a realizat intervenția de micșorare a stomacului, scrie libertatea.ro.

Din cauza kilogramele acumulate, acesta a dezvăluit că începuse să aibă probleme de sănătate. Faptul că nu se poate adapta mersului la sala de fitness și nici o dietă strictă nu poate respecta, singura variantă a rămas cea a intervenției chirurgicale.