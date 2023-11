Larry Hagman, copia fidelă a lui J.R. Ewing în viața reală. Și-a înșelat în mod repetat soția

Deși a luptat să demonstreze că nu are nimic în comun cu personajul din „Dallas“, viaţa actorului Larry Hagman, pare croită după cea a lui J.R., personajul controversat din serialul-fenomen al anilor 80.

În cartea ''The Eternal Party'', Kristina a dezvăluit viaţa grea pe care a dus-o lângă Larry Hagman, tatăl ei.

Fiica marelui actor a mărturisit că Larry a ajuns să consume cocaină la sfatul lui Jack Nicholson, care l-a îndemnat cândva să încerce. De atunci, viaţa lui a luat o turnură descendentă. Actorul a continuat să experimenteze cu medicamente psihedelice.

În 2011, actorul a dezvăluit pentru prima dată că suferă de cancer, dar că are toate şansele să îl învingă. Însă până în 2012, boala s-a agravat. Actorul a murit în acel an din cauza complicaţiilor provocate de leucemia mieloidă, scrie okmagazine.ro.

Ea îşi acuză părintele pentru modul în care îi expunea în faţa prietenilor. Kristina spune că tatăl ei era un alcoolic şi nu avea nicio problemă când amicii săi se comportau ciudat în casa în care şi-a crescut copiii.

Larry organiza petreceri acasă şi se lăuda întotdeauna cu mariajul solid pe care îl avea cu Maj Axelsson, soţia care i-a fost întotdeauna fidelă în cei 58 de ani de căsătorie.

Actorul a dezvăluit cândva că se consideră norocos pentru că a abţinut această căsătorie.

De-a lungul vieții sale tumultuoase, Larry Hagman și-a dorit să dovedească faptul că nu are nimic în comun cu personajul său înşelător, trist, din Dallas. Dar, în realitate, şi-a trădat în mod repetat soţia şi şi-a adus iubitele în casă, asta după ce avea grijă să informeze pe toată lumea că îi erau doar prietene. Larry şi Maj au avut doi copii: Heidi Kristina, care s-a născut în 1958, şi Preston, care a sosit patru ani mai târziu. Actorul din Dallas a plecat pentru totdeauna în 2012, iar soţia lui în 2016. În ciuda aventurilor sale, Maj Axelsson şi-a iubit soţul şi a rămas cu el până la final.

Serialul-fenomen care a înnebunit lumea

În România, serialul a fost difuzat din 1978 până în 1981, în acelaşi timp în care era difuzat şi în SUA. Din 1992, serialul a fost redifuzat în întregime de TVR1 pe parcursul a 3 ani. În 1998, Antena 1 a difuzat sezonul 6.

Serialul a fost difuzat în întregime apoi de postul de televiziune Romantica în 2007-2008. Filmul prezintă viaţa bogatei familii Ewing, ai cărei membri se ocupă cu extracţia de petrol şi creşterea vitelor într-un luxos ranch (fermă), Southwork, din apropiere de Dallas, statul Texas.

Personajele principale sunt, în primul rând, Miss Ellie Ewing, a cărei familie a deţinut iniţial ranch-ul, şi soţul ei, Jock Ewing, fondatorul companiei Ewing Oil. Fiul lor cel mare este JR Ewing, un petrolist viclean care vrea să se impună ca şef de clan. El este căsătorit cu Sue Ellen, pe care o neglijează şi care devine alcoolică.

Cel de-al doilea fiu al lui Miss Ellie şi Jock este Bobby Ewing, care se căsătoreşte cu Pamela Barnes, fiica rivalului familiei, Digger Barnes.

Cel de-al treilea fiu al familiei Ewing, Gary, un fost alcoolic, nu mai trăieşte la ranch, dar a lăsat-o la părinţi pe fiica lui, Lucy. La fermă se mai află Ray Krebbs, un angajat care se dovedeşte a fi un fiu nelegitim al bătrânului Jock. Un alt personaj principal este Cliff Barnes, fratele Pamelei.

Serialul a avut 357 de episoade- Difuzat între 2 aprilie 1978 şi 3 mai 1991 pe canalul CBS din SUA- 30 de secunde de publicitate în timpul serialului ajunseseră să coste 700.000 $- Serialul a fost difuzat în 90 de state, iar fiecare episod a costat 1 milion de dolari, 25.000 costând numai costumele. La episodul "Cine l-a împuşcat pe J.R?", filmul a adunat în faţa micilor ecrane în SUA 83 de milioane de oameni, record neegalat până astăzi. Hagman a fost singurul actor care a apărut în toate cele 357 de episoade.

„A fost o trecere liniștită”

Hagman a murit pe 23 noiembrie 2012, la Medical City Dallas Hospital din Dallas , în urma unor complicații de la leucemia mieloidă acută, după ce a fost intervievat pentru documentarul National Geographic The '80s: The Decade that Made Us , care a fost difuzat în aprilie 2013. În într-o declarație pentru Dallas Morning News, familia lui Hagman a spus: „Familia lui Larry și prietenii apropiați i s-au alăturat în Dallas pentru sărbătoarea de Ziua Recunoștinței . A murit înconjurat de cei dragi. A fost o trecere liniștită, așa cum și-a dorit el”. The New York Times l-a descris drept „unul dintre cei mai iubiți răufăcători ai televiziunii”.