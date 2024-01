Katy Perry și Orlando Bloom plănuiesc să meargă la altar. Când va fi nunta cuplului care s-a logodit în 2019

Katy Perry și Orlando Bloom "plănuiesc să se căsătorească" la o dată foarte specială, în 2024. Cei doi s-au logodit în 2019, dar încă nu au stabilit ziua în care își vor uni destinele. Cu toate acestea, un apropiat al cuplului a sugerat că nunta ar putea avea loc foarte curând.

Katy Perry și Orlando Bloom sunt "mai îndrăgostiți ca niciodată", iar o sursă din anturajul celor două vedete a sugerat că ar putea fi, în sfârșit, gata să stabilească o dată pentru nunta lor, scrie Mirror.

Orlando a cerut-o în căsătorie pe Katy de Ziua Îndrăgostiților în 2019, dar cuplul îndrăgostit încă nu a ajuns la altar. Inițial, ei urmau să se căsătorească în 2020, dar planurile lor au fost date peste cap atunci când nu au putut asigura locația de vis. Apoi au fost nevoiți să își schimbe din nou planurile de nuntă în timpul pandemiei COVID-19.

Cu toate acestea, Katy și Orlando speră acum că 2024 va fi "anul în care se va realiza(n.r: nunta)". O sursă a explicat: "Sunt mai fericiți ca niciodată și toată lumea prezice că se vor căsători curând - posibil chiar de Ziua Îndrăgostiților, care este aniversarea logodnei lor."

Au ales inițial Japonia, dar s-au răzgândit

Aceeași sursă a explicat cum atât Katy, cât și Orlando au vrut inițial să se căsătorească în Japonia, dar au spus că distanța a făcut ca acest lucru să fie prea dificil de organizat. "A face ceva mai aproape de casă, în California, are mult mai mult sens. Locuința lor din Montecito are nouă acri, așa că există destul spațiu pentru a o face acolo. În plus, este aproape de Los Angeles, astfel încât toți prietenii lor din showbiz ar putea participa cu ușurință", a declarat sursa pentru revista Heat.

Cuplul s-a bucurat, în ultima vreme, de o serie de ieșiri romantice și a devenit mai puternic după nașterea fiicei lor, Daisy Dove Bloom, în 2020. Daisy i-a "unit total" pe Katy și Orlando, potrivit sursei, iar ei sunt "mai îndrăgostiți acum decât au fost vreodată".

Pe lângă finalizarea planurilor de nuntă, se zvonește că cei doi speră să își mărească familia în 2024. Sursa a sugerat că Katy "își dorește foarte mult să aibă al doilea copil" și a spus că acest an este cel mai bun.