Kate Middleton dezvăluie cine a modificat digital fotografia cu ea, retrasă de marile agenţii de presă VIDEO

După ce marile agenţii de presă au descoperit anumite „inconsistenţe” într-o fotografie cu Prinţesa de Wales, care dovedeau că a fost „manipulată digital”, acestea au emis o „notificare de eliminare”, termen din industria media folosit pentru a retrage o fotografie distribuită anterior publicațiilor, potrivit DailyMail.

Fotografia, realizată de prințul William săptămâna trecută în Windsor, a fost prima imagine oficială publicată cu Kate Middleton de când aceasta a suferit o „intervenție chirurgicală abdominală planificată” în ianuarie.

Imaginea o arată pe Kate Middleton stând pe un scaun, cu brațele în jurul prințesei Charlotte și a prințului Louis, care se află de o parte și de alta a ei, iar prințul George stă în picioare în spate, în timp ce toți patru zâmbesc la cameră. Dar au existat speculații că au fost făcute modificări la mâneca stângă a cardiganului prințesei Charlotte, iar alte zone din fotografie au ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la o posibilă modificare digitală. În postarea de pe rețelele de socializare, Kate Middleton mulţumea publicului „pentru urările voastre amabile și sprijinul continuu din ultimele două luni” şi împărtăşea această fotografie făcută cu familia de 8 Martie.

Agenția națională de știri din Marea Britanie a declarat că a „cerut clarificări urgente cu privire la imaginea de la Palatul Kensington”, din cauza afirmațiilor că a fost modificată digital.

La rândul lor, cititorii de pe platforma X au adăugat o notă a comunității la o postare de pe contul prințului și prințesei de Wales, care a distribuit fotografia. Aceasta avertiza: „Se crede că această fotografie a fost modificată digital și, ca urmare, multe dintre principalele agenții de știri au retras imaginea din reportajele lor”.

Clarificările au venit de la Kate Middleton

La scurt timp, clarificările au venit chiar de la Kate Middleton. Prinţesa de Wales a dezvăluit că ea este autoarea modificărilor şi şi-a cerut scuze pentru confuzia pe care a creat-o.

„Ca mulți fotografi amatori, experimentez ocazional cu editarea. Am vrut să-mi exprim scuzele pentru orice confuzie pe care a provocat-o fotografia de familie pe care am împărtășit-o ieri. Sper că toți cei care au sărbătorit au avut o Zi a Mamei foarte fericită” – a ţinut ea să lămurească întreaga situaţie pe platforma X.

Oficialii de la Palatul Kensington au precizat că, de fapt, cuplul a dorit să ofere o fotografie „informală” a familiei împreună pentru Ziua Mamei, iar prințesa a făcut „mici ajustări”, așa cum a împărtășit în declarația sa pe rețelele de socializare. Un consilier a adăugat: „Familia Wales a petrecut Ziua Mamei împreună și a avut o zi minunată”.

Această dezvăluire vine după ce Press Association s-a alăturat, luni dimineață, altor cinci agenții media de top care au retras fotografia. Un purtător de cuvânt al PA a declarat: „La fel ca și alte agenții de știri, PA Media a publicat ieri, cu bună-credință, imaginea distribuită de Palatul Kensington a Prințesei de Wales și a copiilor săi. (...) Am luat la cunoștință de preocupările legate de această imagine și am realizat un reportaj despre aceasta, precizând că am cerut clarificări urgente cu privire la imagine de la Palatul Kensington. În absența acestor clarificări, eliminăm imaginea din serviciul nostru de imagini”.

Iniţial, în lipsa unui răspuns oficial din partea palatului, confuzia din jurul imaginii a alimentat teoriile ale conspirației privind starea de sănătate a lui Kate Middleton, care au circulat pe internet de la operația acesteia.

„Este dăunător pentru familia regală”

Înainte ca Prinţesa de Wales să facă declarația potrivit căreia ea este cea care a modificat digital fotografia, comentatorul regal Peter Hunt a declarat: „Acest lucru este dăunător pentru familia regală. Ei știau că va exista un interes intens pentru orice fotografie pe care o vor publica cu Kate. (...) Provocarea lor este că oamenii se vor întreba dacă îi mai pot crede și atunci când vor emite un update de sănătate”.

Valorile și principiile agențiilor în materie de știri explică faptul că editarea minoră a fotografiilor, inclusiv decuparea și tonifierea și ajustările de culoare sunt acceptabile atunci când sunt necesare pentru o reproducere clară și exactă și ar trebui să mențină natura autentică a fotografiei.

Nu se acceptă modificări ale densității, contrastului, culorii și nivelurilor de saturație, care modifică substanțial scena originală. Fundalurile nu trebuie să fie estompate digital sau eliminate prin ardere sau prin tonifiere agresivă. Nu este permisă eliminarea „ochilor roșii” din fotografii.