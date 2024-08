Jennifer Lopez și Ben Affleck, divorț după doi ani de căsnicie. „Bennifer” se desparte din nou

Jennifer Lopez a solicitat divorțul de Ben Affleck după doar doi ani de căsnicie.

Conform revistei Variety, Jennifer Lopez a depus cererea de divorț marți la tribunalul superior din comitatul Los Angeles, menționând data oficială a separării ca fiind 26 aprilie.

Jennifer Lopez, în vârstă de 55 de ani, și Ben Affleck, în vârstă de 52 de ani, s-au căsătorit în iulie 2022 în Las Vegas, după ce și-au reluat relația de acum două decenii. După ceremonia intimă din Las Vegas, cuplul a organizat o nuntă fastuoasă în Georgia pe 20 august 2022, exact acum doi ani.

Decizia de divorț vine după speculații că cei doi trăiau separat, având în vedere vânzarea casei lor din Beverly Hills și anunțul recent al lui Lopez că este „îndurerată și devastată” de anularea turneului său de vară „This Is Me ... Live”.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au trecut printr-o relație tumultuoasă în trecut, fiind cunoscuți sub numele de „Bennifer”.

După o despărțire în 2003, cei doi și-au reluat relația în 2021, doar pentru a se separa din nou. Lopez și Affleck au făcut două filme împreună: „Gigli” a lui Martin Brest în 2003 și comedia „Jersey Girl” a lui Kevin Smith în 2004. În momentul în care acest din urmă film a ajuns în cinematografe, Lopez și Affleck și-au anulat logodna și au luat-o pe drumuri separate.

Amândoi s-au căsătorit și au divorțat în anii care au urmat - Jennifer Lopez de Marc Anthony, Ben Affleck de Jennifer Garner. Apoi, cei doi au început din nou o relație publică în urmă cu aproximativ trei ani. Jennifer Lopez și-a informat frecvent fanii cu privire la logodna și eventuala căsătorie, prin intermediul rețelelor de socializare.

Jennifer Lopez a abordat relația sa cu Ben Affleck în albumul său recent, „This Is Me ... Now”, continuare a albumului din 2002, „This Is Me ... Then”. Affleck apare în filmul asociat albumului, „This Is Me ... Now: A Love Story”, lansat pe Prime Video în februarie, în care joacă rolul unui prezentator de știri în vârstă, folosind machiaj protetic.

În timpul celei de-a doua relații și a căsătoriei lor, Affleck și Lopez au apărut în mod regulat în circuitul de promovare pentru proiectele fiecăruia, pășind pe covoare pentru „This Is Me ... Now: A Love Story”, «The Mother», «Air», «The Last Duel» și «Marry Me» împreună. Cei doi au participat la Globurile de Aur la începutul acestui an.

În mai, Lopez și-a anulat turneul de vară „This Is Me... Now”, printr-o declarație care spunea: „Jennifer își ia liber pentru a fi alături de copiii ei, de familie și de prietenii apropiați”.