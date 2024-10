Irina Loghin a dezvăluit cum își menține frumusețea la 85 de ani. Singurul demachiant pe care îl folosește

La 85 de ani, Irina Loghin, o adevărată legendă a muzicii populare românești, își păstrează frumusețea și vitalitatea. Artista a dezvăluit pentru Click! secretele sale de frumusețe și sănătate, de la ceaiurile din plante medicinale culese de ea însăși, la demachierea cu ulei de măsline.

Irina Loghin susține că, de mulți ani, bea ceaiuri, din sunătoare, tei, dar și din păducel, plante medicinale pe care, însă, nu le cumpără, preferând să și le culeagă, singură, de pe dealurile din spatele casei sale de la țară:

„Eu îmi culeg singură plantele medicinale, vara, ca să am toată iarna, și chiar știu multe despre ele, le adun de pe dealurile din zona Gura Vitioarei, în Prahova, unde avem o casă. Însă, ceaiurile se beau cu atenție, e nevoie de sfatul unui medic, căci unele fac rău, în exces. De pildă, toamna, în copilărie, eu mâncam foarte multe gherghine sau păducel, cum i se mai zice, ceaiul e bun pentru inimă. Erau dulci, coapte și mari.

Dar, la un moment dat, mă bușea câte o durere puternică de cap, vai de mine! Nu știu exact ce se întâmpla, ori creștea ori scădea tensiunea, ceaiul în exces dăunează. Am și o zonă cu sunătoare, într-un luminiș de pădure, dintr-un cătun de peste Teleajen, unde am casa, este o nebunie. Sunătoarea este bună pentru ficat, stomac, dar și pentru un somn bun.

Mai culeg și coada-șoricelului, este util pentru ficat, băi de șezut. Am mai și cumpărat, dar în pungi am găsit multe bețe, eu folosesc mai mult florile”, a declarat ea pentru Click!

Cum usucă perfect plantele medicinale?

Artista a dezvăluit și micile sale trucuri, atunci când pune la uscat plantele medicinale:

„Eu, toate florile, de soc, de tei, de sunătoare, le usuc într-o cameră întunecată, nu la soare, așa își păstrează culoarea naturală, tot anul, nu se fac negre. Iar florile de soc le tai mai întâi cu cuțitul, în bucăți mici, nu pun la uscat toată acea pălărie de flori”.

„Levănțica, cel mai mare ajutor pentru somn”

Irina Loghin a vorbit și despre beneficiile lavandei, care își păstrează luni la rând parfumul special:

„Levănțica este cel mai mare ajutor pentru somn, am plantat și în fața casei, aici, la București, am sădit mai multe rânduri. Îmi ajunge tot anul, o culeg însă numai atunci când are un moțișor în vârf. Atenție, toate plantele medicinale le culeg numai pe zi cu soare.

Minunata floare de lavandă o folosesc și mă ajută foarte mult la somn, la odihnă, fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru și îmi dă un somn liniștitor. Plus un ceai de tei. Ambele îți dau viață, energie, îndeamnă să gândim pozitiv”.

„Singurul demachiant pe care îl folosesc este uleiul de măsline”

Irina Loghin are un ten de invidiat la cei 85 de ani ai săi. Iată și cum reușește să țină la distanță ridurile și să mascheze trecerea timpului:

„Singurul demachiant pe care îl folosesc este uleiul de măsline. Când nu se găsea, luam şi din acela de floarea soarelui, care este foarte bun pentru un ten uscat. Acum, uleiul de măsline se găseşte peste tot. Eu îl amestec cu lapte demachiant şi îmi întind amestecul pe faţă, apoi mă curăţ cu un prosopel ud.

Le sfătuiesc pe toate doamnele ca niciodată să nu se culce cu machiaj pe faţă. Nu este deloc sănătos. Este cea mai mare greşeală care se poate face pentru ten. De asemenea, după demachiere, este bine să îţi faci un masaj al feţei, care dă energie şi elasticitate pielii, dar şi muşchilor feţei”.