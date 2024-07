Ianis Hagi și Elena Tănase, declarații despre relație și nunta anului în România: „Am știut că este sufletul meu pereche”

Elena Tănase și Ianis Hagi își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu duminică, 14 iulie. Evenimentul are loc la un an după ce fotbalistul și-a luat inima în dinți și și-a cerut în căsătorie iubita, chiar în orașul iubirii, Paris.

Fotbalistul și partenera sa s-au căsătorit civil în luna decembrie a anului trecut. Fiul lui Gică Hagi a mărturisit în cadrul unui interviu acordat Antena 3 CNN că se simte pregătit să facă pasul cel mare și în fața lui Dumnezeu și că o să trăiască „destul de intens” marele eveniment.

„Da, ne simțim pregătiți, însă, în același timp, n-am mai trăit așa ceva, deci o să vedem, probabil în ziua respectivă, minut cu minut. O să-l trăim destul de intens și ne vom adapta. Suntem destul de deschiși la orice, am trecut prin multe împreună, o să trecem cu bine. Plus, avem familiile lângă noi. Ne ajută și ne-au ajutat până acum extrem de mult. Cu siguranță ne vor ajuta și duminică”, a afirmat Ianis Hagi.

Întrebată cum s-au desfășurat pregătirile pentru nuntă, tânăra a mărturisit: „Intens. Totul a mers foarte bine până acum. Mai sunt două zile până la eveniment și pot spune că totul este pregătit. Am avut parte de foarte mari ajutor și oameni de bază”.

Ba mai mult, ea a precizat și că a „fost foarte atentă la detalii”: „Pot spune că tot ce mi-am dorit, duminică sunt sigură că o să devină realitate. Și am fost foarte atentă la detalii. De-abia aștept să văd cum o să iasă totul, având în vedere că sunt la Constanța, se pregătește totul la București..”

„În general, când pregătim ceva, vorbim aici și de o cină în oraș, vrem totul să fie așa cum ne dorim noi, masa pe care o vrem noi, localul pe care îl dorim. Rareori lăsăm lucruri să se întâmple așa de la sine”, a adăugat și Ianis Hagi.

Tradițiile la nuntă

Întrebați dacă vor respecta tradițiile, fotbalistul a declarat: „Da, cu siguranță. În primul rând la noi nunta nu se face fără Hlambură. Hlambura este steagul cu care dansăm toată noaptea. Noi îl facem din partea bărbatului. Se face hlambura cu o zi înainte, ne adunăm doar familia mea, iar apoi la nuntă se dansează cu hlambura, steagul. Și apoi ceva ce înseamnă foarte mult pentru noi, cred că este și moștenirea nașilor din partea părinților mei. Se dau din generație în generație. Bunici, părinții, copiii și așa mai departe. Așa cum și copiii noștri o să moștenească nașii de la noi. Este o tradiție care contează destul de mult într-o familie”.

„Sunt tradițiile noastre și ne mândrim cu ele. Ne iubim tradițiile”, a spus și Elena Hagi.

Petrecerea de nuntă va avea loc la Domeniul Știrbey Vodă de la Buftea, întrucât, conform mărturisirilor făcute de cei doi, s-au simțit foarte bine atunci când au vizitat locația.

„Eu știu că Elena mi-a spus să găsim ceva frumos, iar Palatul Știrbey este una dintre cele mai spectaculoase locații din București. Prima dată când ne-am dus acolo, ne-am simțit foarte bine, am simțit că putem să planificăm nunta așa cum ne-o dorim. Iar apoi era și discuția de număr. La noi nunțile se fac într-un număr cât mai mare și oamenii acolo au putut să ne pună pe tavă tot ce ne-am dorit”, a dezvăluit fiul lui Gică Hagi.

„Este o locație foarte frumoasă cu o tradiție în spate și o poveste istorică frumoasă, dar în primul și în primul rând este un cadru superb și de-abia aștept să vedem cum o să fie duminică”, a spus, în completare, Elena Hagi.

Întrebat câte persoane vor fi prezente pentru a sărbători iubirea lor, Ianis Hagi a declarat: „Depinde și cine vine și cine nu vine. Mai ales din partea mea, mulți dintre colegii mei au o vacanță destul de scurtă. O să fim destui, oricum”.

„Ne-am crescut unul pe celălalt”

De la marele eveniment, nu vor lipsi nici colegii fotbalistului. Ianis Hagi a mărturisit că mulți dintre aceștia i-au confirmat prezența.

„Mulți dintre ei mi-au confirmat. Însă alții au o vacanță destul de scurtă, dar îi înțelegem pentru că a fost o vară neobișnuită, să zic așa, pentru un fotbalist român. Fiindcă în ultimii ani nu ne-am mai calificat la campionate europene, turnee finale și vacanța s-a scurtat, dar înțelegem. Dar știm că toți dintre ei ar fi vrut să fie alături de noi și cei care nu vor fi acolo cu siguranță ne vor binele. Mi-au transmis deja cei care nu o să fie și mi-au transmis multă sănătate și tot binele din lume”, a spus el.

La întrebarea dacă s-a gândit că va ajunge să se căsătorească cu Ianis Hagi, tânăra a afirmat: „Pot spune că încă din momentul în care ne-am întâlnit am simțit că ne cunoaștem dintotdeauna. Am știut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă, referitor la relația noastră.

Ne-am cunoscut de tineri, chiar copii și ne-am crescut unul pe celălalt”.

Întrebați dacă secretul unei relații de lungă durată este creșterea reciprocă, Hagi a afirmat: „Depinde de fiecare. Sunt povești și povești. Am prieteni și cunoștințe, fiecare cu povestea lui în viață. Important este să ai respect, să te iubești, acestea cred că sunt principiile cele mai importante. Apoi conexiunea pe care o ai cu partenerul tău. Noi am avut o conexiune, cum a zis Elena, din prima zi. Știam că nu este o relație de copii. Am simțit o emoție puternică și am știut că trebuie să o luăm pas cu pas, să ne cunoaștem. Altfel intri într-o relație când știi că poate însemna ceva pentru toată viața. Iar noi am simțit acest lucru”.

„Am crescut cu respect în familie”

De asemenea, Hagi a fost întrebat și dacă emoțiile din ziua marelui eveniment vor fi mai intense și mai mari decât cele pe care le trăiește pe teren.

„Probabil. Ideea este că eu m-am născut pentru fotbal, simt asta, am simțit-o de mic copil, iar tot ce se întâmplă pe teren mi se pare foarte, foarte normal. Eu n-am mai fost în trecut îndrăgostit, sunt pentru prima dată îndrăgostit și voi fi pentru prima dată ginerică. Deci, cu siguranță va fi o experiență nouă pentru mine. Emoțiile sunt, dar e și normal să fie emoții, cum și acum le avem, așa vor fi și la nuntă, dar asta înseamnă că trăim, asta înseamnă că suntem unde ne dorim, când ai ai emoții. Asta înseamnă că cei de lângă noi, cei pe care îi iubim, vor fi acolo Iar cumulul ăsta de emoție o să ducă la o petrecere de neuitat și va fi primul pas către viitor, către noul nostru capitol”, a spus fotbalistul.

La întrebare ce își promit unul celuilalt, ambii au declarat că în relație vor oferi „respect”.

„Respect. Este cel mai important pentru a clădi o relație, pentru a o susține și ne dorim să rămânem așa cum suntem și acum, ba chiar să creștem”, a declarat tânăra.

„Da, și am crescut cu respect în familie, asta ne-au transmis părinții noștri, bunicii. Am crescut cu bunicii în casă, deci cuvântul respect este probabil principiul numărul unu în familiile de machedoni și mai ales la noi. Ne-au transmis acest lucru și cred că e singurul lucru pe care îl putem promite”, a spus Hagi.

În încheierea interviului acordat pentru sursa citată, cei doi au lăsat și un mesaj pentru ei din viitor.

„Eu aș spune să nu uităm să fim fericiți”, a spus tânăra.

„Și eu probabil să avem timp și unul pentru celălalt. Cu siguranță vor apărea și copii, nepoți, familii, verișori, toți. Și, la un moment dat, trebuie să te gândești și la partenerul tău să nu uiți să fii ca în tinerețe”, a spus fiul lui Gică Hagi.