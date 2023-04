Harry îl acuză pe Prinţul William că a încheiat un acord secret cu un tabloid britanic. Un nou scandal în familia regală

Prinţul William, moştenitorul coroanei britanice, a ajuns recent la o înţelegere cu un tabloid în urma scandalului declanşat de interceptarea ilegală a mesageriilor vocale ale mai multor vedete, a dezvăluit fratele său, prinţul Harry, în documente judiciare publicate marţi, informează AFP.

Prinţul Harry, în vârstă de 38 de ani, poartă un adevărat război împotriva presei tabloide, pe care o consideră vinovată de moartea mamei lui, prinţesa Diana, care a decedat în 1997 la Paris în timp ce era urmărită de paparazzi, relatează Agerpres.

El a deschis procese împotriva mai multor ziare britanice pe care le acuză că au obţinut în mod ilegal anumite informaţii, mai ales împotriva News Group Newspapers (NGN), editorul The Sun şi al News of the World, un tabloid care nu mai există în prezent. NGN, care face parte din imperiul magnatului presei Rupert Murdoch, a respins acuzaţiile formulate de prinţul Harry, considerându-le tardive.

„Discuţii şi autorizări”

În documente prezentate în instanţă cu ocazia unei audieri întinse pe durata a trei zile în această săptămână, avocaţii prinţului Harry au dezvăluit că prinţul William a încheiat recent un acord cu NGN, "în culise".

Biroul de presă al prinţului William a refuzat să facă declaraţii pe această temă. Consilierii prinţului Harry au justificat amânarea lansării procedurii judiciare prin existenţa unui "acord secret" între familia regală britanică şi acel grup de presă.

Ei afirmă că bunica prinţilor William şi Harry, regretata regină Elisabeta a II-a, a participat la "discuţii şi autorizări" legate de acel acord, care i-ar împiedica pe membrii familiei regale să dea în judecată NGN până la finalizarea altor procese asociate acuzaţiilor de interceptări ilegale.

"Motivul era acela de a evita situaţia în care un membru al familiei regale ar trebui să ajungă în boxa martorilor şi să relateze detalii despre mesaje vocale private şi extrem de sensibile care au fost interceptate", a precizat prinţul Harry.

"Instituţia era incredibil de nervoasă în această privinţă", a adăugat el, documentele judiciare afirmând că Harry a aflat despre acel acord în 2012. Acordul ar fi fost, potrivit părerii sale, "un factor major ce explică faptul că nu a existat o plângere" din partea sa în epocă.

Regina Elisabeta a II-a și-a susținut nepoții

Potrivit Reuters, regina Elisabeta a II-a l-a anunţat pe prinţul Harry în 2017 că îl susţine pentru a deschide un proces prin care să obţină scuze oficiale din partea lui Rupert Murdoch, a spus prinţul britanic, care, în prezent, este implicat în patru procese demarate împotriva unor tabloide din Regatul Unit.

Dar, în pofida intervenţiei favorabile a reginei, avocatul casei regale i-a spus un an mai târziu că "nimic nu poate fi făcut deocamdată, pentru că NGN nu se află în poziţia de a-i cere scuze Majestăţii Sale Regina şi restului familiei regale în acest stadiu".

Conform AFP, NGN a pus capăt în 2021 scandalului declanşat de interceptarea ilegală a mesageriilor vocale aparţinând unui grup de zece personalităţi britanice, printre care se afla şi actriţa Sienna Miller.

Prinţul Harry şi Elton John fac parte dintre personalităţile care au dat în judecată editorul tabloidului Daily Mail, pe care îl acuză că a obţinut ilegal informaţii cu caracter personal, în special recurgând la serviciile unor detectivi privaţi.