Gheorghe Turda împlinește astăzi 75 de ani. Cântărețul de muzică populară are o singură dorință VIDEO

La aniversarea a 75 de ani, cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda a mărturisit că își dorește multă sănătate și, de ce nu, o viitoare iubită. Nu are timp de petreceri, pentru că are programate diverse evenimente, însă spune că îl împlinește să fie aproape de publicul său.

Artistul a spus, în exclusivitate pentru click.ro, că își dorește sănătate, liniște și să bucure de cei dragi: fiice, gineri și nepoți. „Vreau de acum înainte să am timp și pentru mine, și pentru viața și liniștea mea. Îmi doresc să îmi refac viața personală, de ce nu? Dacă o să găsesc o persoană care să îmi placă o să fim împreună. Vreau ca femeia de lângă mine să fie ca soția mea, care nu mai este printre noi: o familistă convinsă, o mamă bună și o perfecționistă atunci când vinea vorba despre partea profesională”, a mai spus artistul.

La capitolul financiar, cântărețul nu se poate plânge. Are un venit lunar de 9.000 de lei, plus alte surse de venit, care îi pot aduce în jur de 2.500 de euro pe lună. Chiar dacă își permite orice, are o mașină care valoarează nu mai puțin de 50.000 de euro, artistul preferă să meargă prin București cu mijloacele de transport în comun. Spune că astfel are ocazia să se întâlnească des cu fanii și să stea la taclale cu ei.

Interpretul de muzică populară a dezvăluit, în urmă cu doi ani, în emisiunea Star Matinal că mai trece prin momente grele atunci când își aduce aminte de apropiații săi care nu mai sunt în viață.

,,În primul rand îmi este dor de părinți, de regretata mea soție, de cei care nu mai sunt printre noi. Când eram plecat în turnee prin tari străine, îmi era un dor cumplit de cei de acasă”, a declarat Gheorghe Turda.