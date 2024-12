Femeia alături de care Mircea Diaconu a stat 44 ani. „Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?”

Mircea Diaconu, actorul care s-a stins din viață sâmbătă, 14 decembrie 2024, cu zece zile înainte de a împlini 75 ani, a stat alături de aceeași femeie timp de 44 ani. Cum a cucerit-o pe Diana Lupescu.

Pe Diana Lupescu, actriță, actorul Mircea Diaconu a cerut-o de soție la cea de-a doua lor întâlnire, scrie Click.ro. Au rămas împreună vreme de 44 ani, trăind o poveste de dragoste ca-n filme.

Cu ani în urmă, Mircea Diaconu a dezvăluit, într-o emisiune de televiziune, că a cerut-o de soție pe Diana Lupescu după ce au stat de vorbă ore întregi, la o cafea.

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriță, i-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit și cu asta basta. A venit toamna, în 1980, m-am întâlnit cu Eugenia Vodă, ploua, i-am cerut telefonul Dianei, atât. Am simțit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova, pot să beau o cafea, la tine, la Bacău.

Am ajuns acolo, «ai o cafea, că așa ai zis», am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: «Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?». «Aș fi de acord», a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: «Hai să fim și serioși, vrei?». Și au trecut 41 de ani și ceva de atunci, ne-am căsătorit, ani divini”, a povestit Mircea Diaconu, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Actorul Mircea Diaconu , care a făcut roluri memorabile în filme precum „Filantropica”, „De ce trag clopotele, Mitică”, „Buletin de București”, s-a stins din viață sâmbătă, 14 decembrie 2024. Trupul neînsuflețit al marelui actor va fi depus luni, între orele 12.00 și 16.00, la Teatrul Nottara, iar înmormântarea va avea loc marți, la cimitirul din Săftica.