Emma Răducanu, în vizită la bunica ei, Niculina. Stă „într-un bloc gri comunist din București“. Ce a vrut să mănânce

Emma Răducanu a venit la București ca să se recupereze după o intervenție chirugicală suferită în luna mai. Presa străină scrie că sportiva stă la bunica ei, Niculina, „într-un bloc gri comunist din București, în valoare de 70.000 de lire sterline”.

Bunica sportivei, în vârstă de 90 de ani, a declarat presei britanice că nepoata a venit să stea la ea după ce a fost externată din spital, „într-un apartament modest de la etajul trei al unui bloc”.

„Emma spune că a venit să mă vadă pe mine și că nu vrea să vorbească cu altcineva, doar cu mine. Nu vrea să-și viziteze niciun prieten de aici... Era nerăbdătoare să mă vadă pentru că și eu am avut o operație la ochi”, a spus femeia, citată de Daily Mail.

Niculina a povestit că i-a făcut toate poftel nepoatei sale. A gătit supă de legume și s-au plimbat împreună. Cele două au mers împreună la cumpărături, dar și la mormântul bunicului Constantin.

„Când a venit, avea mâna într-o atelă pentru că nu avea voie să o miște. Nu am făcut prea multe. Dar a vrut să viziteze mormântul bunicului ei și am fost acolo”, a spus ea.

Obișnuia să vină de 2 ori pe an în România

Părinții Emmei, Renee și Ian, au fost și ei în vizită, la București. În copilărie, sportiva obișnuia să stea de două ori pe an cu bunica ei.

„Am făcut câteva preparate pe care și le-a dorit... A spus că vrea să mănânce supă de legume. Am fost amândouă la mall și am făcut câteva cumpărături pentru dieta ei specială”, a mai spus bunica.

Cele două au mers la un târg de antichități și au luat cina în oraș alături de părinții ei.

Femeia a mărturisit că Emma a fost în mare parte preocupată cu „găsirea unei soluții” pentru echipa ei. Cel mai probabil ea nu se va întoarce pe teren în următoarele luni.

„Nu are voie să joace momentan. Nu știu pentru cât timp. Emma a fost ocupată cu rezolvarea viitorului echipei sale. A dat multe telefoane. A vrut să găsească cea mai bună soluție pentru echipa ei”, a spus bunica.

Vizita Emmei în București a fost întreruptă deoarece a trebuit să se întoarcă acasă pentru a-i fi îndepărtat un ghips.