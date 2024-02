Drama vieții lui Vladimir Găitan, actorul care și-a așteptat moartea ani în șir: „Eram pregătit în fiecare zi s-o iau din loc”

Unul dintre cei mai mari actori ai României a fost măcinat de o mare dramă. La 40 de ani a fost diagnosticat cu o boală cruntă de sânge, iar acest lucru l-a făcut să trăiască pe muchie de cuțit. Lui Vladimir Găitan i se spusese să se pregătească, pentru că poate oricând să moară.

În urmă cu mai mulți ani, actorul a povestit într-un interviu pentru Adevărul cât de greu i-a fost atunci când i s-a dat diagnosticul unei boli incurabile.

„Cel mai cumplit a fost pentru mine când, la 40 de ani, am fost diagnosticat cu o boală de sânge. Se pare că spre deosebire de leucemie, e mai longevivă... Cel mai tare m-a şocat că mi s-a spus să fiu tot timpul pregătit, că la boala asta ei dau cam zece ani de trăit. În jur de 50 de ani trebuia să mă pregătesc s-o iau din loc. Şi mi s-a spus să am actele gata că pot oricând să fac un accident cerebral... Eram pregătit să mor în fiecare zi. Primii ani au fost foarte grei, pe urmă am început să învăţ iar să trăiesc normal. Şi uite că sunt 26 de ani de atunci şi am ajuns în faza când am mai dat o dată mâna cu coana coasă, când am făcut infarctul. Camera de reanimare este de fapt o cameră a morţii. Eşti pus la nişte aparate, stai acolo în nişte condiţii cumplite, cu urletele celor din jur, cu bolnavii care fac pe ei, cu oamenii care mor, uşa aia care bubuie când se intră cu targa cu un alt bolnav. Sunt 12 paturi în care se moare şi se pleacă foarte rar în viaţă, pe bandă rulantă. Acolo mori şi te naşti de şapte sute de ori”.

Roluri care i-au adus celebritatea

Vladimir Găitan s-a născut pe 2 februarie 1947, într-un sat din județul Suceava, și a murit la 10 noiembrie 2020, la București. În anul 1970 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, debutând, în vremea studenţiei, în filmul „Reconstituirea" în regia lui Lucian Pintilie. Cariera lui a continuat cu roluri de film memorabile, fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi actori ai lui Sergiu Nicolaescu.

Este celebru pentru rolurile din „Ultima noapte de dragoste", „Noi, cei din linia întâi", „Întunecare", „Triunghiul morţii", „Oglinda".- A fost director al Teatrului Nottara şi al Teatrului de Comedie.

Găitan a debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat roluri în piese precum „Trei surori”, „12 oameni furioși” și „Turnul de Fildeș”.

În anul 1969, a debutat în cinematografie în filmul „Reconstituirea”. De asemenea, a jucat și pe scena Teatrului Nottara în următoarele piese: „Întâlnire la Sunles” și „Îngeri de America”. În anul 2001, a devenit director al Teatrului Nottara.

Din filmografia sa amintim: „Puterea și adevărul”, „Ceața”, „Din nou împreună”, „Năpasta”, „Omul zilei”, „Roberta”, „Goldberg- Supraviețuitorul”, „Poker”.

Mai mult decât atât, a jucat și în serialele și telenovelele: „Roberta", „Căsătorie imposibilă", „Daria, iubirea mea", „Cu un pas înainte", „Inimă de țigan", „State de România - Student la Sorbona".

Actorul a murit la vârsta de 73 de ani. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală.