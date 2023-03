Diva din Epoca de Aur interzisă de Elena Ceaușescu. Marea dragoste a actriței Violeta Andrei: „Ne-am iubit ca doi nebuni“

Violeta Andrei a fost interzisă de Elena Ceauşescu care era geloasă pe frumusețea și pe talentul ei. Actrița, care astăzi împlinește 82 de ani, una dintre cele mai frumoase artiste din comunism, a fost soția lui Ștefan Andrei, fostul ministru de externe al României.

Actriţa cu chip de păpușă, o adevărată divă a Epocii de Aur, a jucat în peste 60 de filme și a fost răsplătită pentru talentul ei cu zeci de premii.

Violeta Andrei a fost interzisă de Elena Ceauşescu, ani la rând, căci era geloasă pe frumusețea și pe talentul ei. Dar și pe faptul că apărea pe toate afișele: “Şi a mai avut o furie pe mine pentru că primeam premii internaţionale. Am luat Oscarul italienesc, oferit de Academia de Arte din Roma şi nu m-a lăsat să merg să-l iau. L-au trimis aici la Ambasadă şi mi l-a adus soţul meu acasă. Am mai luat un premiu de interpretare alături de Franco Nero, şi s-a întâmplat tot aşa. Şi atunci, din clipa aia, m-a interzis definitiv. Apoi, în 1990, Ion Iliescu m-a dat afară din Teatrul Bulandra, iar peste vreo doi ani am ieşit la pensie”, a mai povestit actriţa, în urmă cu câțiva ani, pentru click.ro

Iubirea dintre Violeta și Ștefan Andreiaduce a film de dragoste hollywoodian. Timp de 53 de ani au fost împreună, iar din relația lor de iubire s-a născut un fiu, Călin. Ştefan Andrei o cunoaşte pe Violeta pe când aceasta avea 18 ani, când amândoi merg la Viena, la Festivalul Tineretului şi Studenţilor. „Cred că am cucerit-o în timpul Festivalului Tineretului de la Viena, din 1959. Am mers şi cu vaporul şi am stat două săptămâni“, spune Andrei în volumul de memorii cu Lavinia Betea.

"Las-o în pace să crească, că e sălbatică rău“

Viitorului demnitar îi se aprinseseră călcâiele după ea, dar vârsta prea mică a Violetei părea o problemă. „Mi-am dat seama că ea se apropia de mine. Şi i-am spus: «Eşti prea mică, trebuie să mai creşti, nu vreau să te încurc. Nu că nu mi-ai plăcea, chiar îmi placi, dar...». Avea 18 ani“, povesteşte Andrei în „I se spunea Machivelli“. Violeta Andrei are, la rândul său, explicaţiile sale. „Toţi i-au spus. Las-o în pace să crească, că e sălbatică rău“, afirma Violeta Andrei într-un interviu difuzat de un post de televiziune destinat publicului feminin

Seara decisivă a relaţiei lor se petrece în august 1961, la dans. După petrecere, Andrei o conduce acasă şi o sărută. În trei luni, se căsătoresc, iar la nuntă au fost maximum 40 de persoane.

„Moartea căprioarei“ a adus-o în teatru

Ştefan Andrei spune că era impresionat de inteligenta, ambiţia şi frumuseţea Violetei. Şi la bătrâneţe, îşi va aduce aminte ca soţia sa a intrat la Institutul de Teatru numai prin talentul său, recitând în faţa comisiei „Moartea căprioarei“ de Nicolae Labiş. Andrei respectă profesia de actriţă a Violetei, dar îi cere acesteia un singur lucru.

„De la început am făcut o înţelegere: «Să ştii că eu n-o să mă opun ca tu să fii artistă, am zis eu. Dar am o rugăminte. Dacă poţi să naşti, aş dori să am şi eu cel puţin un copil cu tine. Nu vreau să plec de-aici doar sădind un pom şi secerând nişte orz. Ci să las şi un copil». A fost de acord“, spunea Andrei în volumul „I se spunea Machiavelli“.

Relaţia dintre cei doi rămâne solidă cu toate că e pusă la încercări. În perioadele 1972-1974 şi 1982-1989, Violeta Andrei nu joacă în nici un film, în urma indicaţiilor Elenei Ceauşescu de a nu i se da vreun rol. „Spunea Elena Ceauşescu: «Violeta să nu mai apară în filme. Violeta să nu mai apară la televiziune». Lui Postelnicu (n.r. – Tudor Postelnicu) sau lui Petru Enache, care era secretar la Comitetul Central. Iar acela indica mai jos“, povestea fostul demnitar comunist. Mai mult, în anii 1984-1985, lui Andrei i se va sugera în repetate rânduri să se despartă de soţia sa. Căsnicia a rezistat şi acestor încercări ale Partidului.

Născuți în aceeași zi, dar la 10 ani distanță

Violeta Andrei s-a născut pe 29 martie 1941, la Brașov. În aceeași zi, dar cu 10 ani mai devreme, în 1931, se năștea Ștefan Andrei, cel care i-a fost partener de viață mai bine de o jumătate de secol.

Violeta Andrei Este absolventă a U. N. A. T. C. Ion Luca Caragiale din București, în anul 1965. A debutat la Teatrul Giulești, actualul Teatru Odeon, apoi a interpretat roluri pe scena Teatrului Lucia Sturza Bulandra din București. În anul 1990 a fost îndepărtată din Teatrul Bulandra.

A debutat pe ecrane cu filmul „Golgota” (1966, în regia lui Mircea Drăgan). A jucat în peste 60 de filme românești.

A fost soția ministrului de externe comunist Ștefan Andrei, cu care s-a căsătorit în noiembrie 1961. „Am ţinut foarte mult să mă mărit fecioară, n-aş fi conceput altfel. Eu şi Ştefan ne-am iubit ca doi nebuni 53 de ani... Ne-au legat comunicarea şi dragostea frumoasă, romantică, lipsită de interes, transformată treptat într-o prietenie. Devii soţie, amantă, iubită, soră, mamă, infirmieră şi îl îngrijeşti până în ultima clipă ca pe un copil mic. Cu o seară înainte de a muri, am discutat vreo oră despre războiul din Ucraina, era foarte lucid. A fost un om deosebit, rafinat şi boem“, a rememorat actrița într-un interviu după moartea soțului ei, în 2014.