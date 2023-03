Dani Oțil, început greu în carieră. „Am fost săraci. Până n-a bătut la ușă medicul, n-am lăsat-o moale”

Realizatorul TV Dani Oțil i-a povestitlui Damian Drăghici în cadrul unui interviu despre momentele dificile din cariera lui și despre unele episoade care i-au rămas în memorie. El și-a amintit despre începuturile în carieră și cum a muncit până la epuizare.

La 42 de ani, Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune din România. Originar din Reșița, face „slalom” între rolurile de tată, soț, sportiv de enduro și de raliuri și, mai nou, influencer, pe lângă munca lui din televiziune. A intrat în branșă și a rămas de-a lungul anilor alături de prietenul său din copilărie, Răzvan Simion.

Invitat la podcast-ul lui Damian Drăghici, acesta a povestit o serie de momente din viața lui, pe care Libertatea le-a publicat.

„Noi am fost săraci. Dormeam pe două fotolii, puse cap la cap, la Răzvan în garsonieră. În pat erau el și Robi, prietenul nostru cel mai bun, dormeau acolo fiindcă ei plăteau chiria. La fotolii, eu nu plăteam!”, a rememorat, amuzat, Dani Oțil.

„Am adormit cu șnițelul în mână”

Pentru a ajunge unde este acum, mai spune el, a fost nevoit să facă sacrificii. „Până n-a bătut la ușă medicul, n-am lăsat-o moale. La Timișoara, fiind studenți, eu aveam căminul lângă radio. Noi am acceptat să lucrăm pe același salariu, dar am dat probă separat. Ni s-au pus niște întrebări legate de radio, cum vorbim pe un intro, lucruri banale pentru noi, fiindcă eram atât de pasionați! Seara eram la prietena mea de atunci, acasă la ea, mama ei făcuse șnițele și am adormit cu șnițelele în mână. Un băiat la 22 de ani trebuie să doarmă cu altceva în mână, cu o sticlă de ceva, nu cu un șnițel… Sincer. Și-atunci am tras un pic dreapta”, a relatat Dani.

El și-a mai amintit despre perioada în care volumul de muncă a fost atât de mare, încât au apărut riscuri pentru sănătate.

„Volumul de muncă e normal să fie direct proporțional cu banii pe care îi câștigi, dar cât poți duce treaba asta? Munceam mult și dormeam puțin. Eu m-am lovit la fotbal și am visat că am picioarele rupte! Am mai avut episoade din astea de surmenaj extrem. Am zis că ar fi fain să stăm, să mai mergem și la teatru. Până la 29-30 de ani, nu a existat treaba asta, doar să stau. M-am săturat de medici care-mi ziceau același lucruri: «Analizele ies prost, dar tu pari așa, sănătos!», a povestit realizatorul TV.