Dani Oțil, despre prețurile „piperate” din restaurantul său: „Nu sunt cele mai mari”. Cât costă o pizza

Dani Oțil deține un restaurant în nordul Bucureștiului, în parteneriat cu alt antreprenor. După ce mai mulți l-au acuzat că are prețuri piperate în locația sa, prezentatorul TV le-a dat replica tuturor.

În 2016, Dani Oțil și-a deschis un restaurant în care, potrivit zvonurilor de la acea vreme, ar fi investit peste 100.000 de euro, notează Libertatea.ro.

De-a lungul anilor, restaurantul lui a fost frecventat de mulți clienți, iar unii dintre ei s-au și plâns că acesta are prețuri piperate. Spre exemplu, o porție de cartofi prăjiți costă 19 lei, pizza pornește de la 49 de lei și ajunge până la 69 de lei, în funcție de tipul acesteia, supa de cocoș de curte cu găluște e 29 de lei, o pulpă de rață confiată e 69 de lei, ciolanul de purceluș e 78 de lei, iar saramura de caracatiță e 98 de lei.

În ceea ce privește deserturile, prețurile pornesc de la 17 lei pentru ciocolata de casă și ajung la 36 de lei pentru un tort cu biscuiți, mai notează sursa citată.

Prezentatorul TV a ținut să sublinieze faptul că prețurile din restaurantul său nu sunt cele mai mari din partea de nord a Capitalei. Potrivit acestuia, există și alte locații de lux care au prețuri cu mult mai piperate.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, a spus Dani Oțil pe Instagram.

La un moment dat, și Mihai Bobonete a vorbit despre experiența pe care a avut-o în restaurantul lui Dani Oțil. Comediantul a povestit că a fost uimit când a văzut nota de plată.

„M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a declarat Mihai Bobonete în podcastul său, „Da Bravo”.

Ulterior, Dani Oțil a intervenit și a povestit în stilul său caracteristic ce a pățit la restaurant după aceste dezvăluiri publice ale prietenilor lui.

„Datorită prietenilor mei, «datorită», a venit ospătarul nostru la mine și a zis că după Bobonete, Răzvan și alții, la noi se zice că e scump, dar nu e așa scump. El mi-a zis să facem niște postări să vadă lumea că ei fac misto. (…) A zis că sunt mulți care au prețurile altfel față de noi, deci nu e scump la mine”, a explicat Dani Oțil.