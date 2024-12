Dan Negru explică ce înseamnă „ordonanța trenuleț”. „O pun pe fiica mea să facă curat și îi dau 100 de lei. Pe urmă îi iau 70% și îi dau lui frate-său”

Dan Negru a precizat cum le-a explicat copiilor săi proiectul „ordonanței trenuleț”. Aflat în vacanță în Emiratele Arabe Unite, prezentatorul TV și-a prezentat nemulțumirea față de acest proiect printr-un mesaj ironic care a fost postat pe rețelele sociale.

„A apărut «ordonanța trenuleț» și eu nu știu cum să le explic copiilor mei de ce, în unele țări, cum sunt Emiratele Arabe, oamenii nu plătesc impozite pe salarii, pe venituri personale, pe dividende… Dar știu cum să le explic cum e la noi: o pun pe fiica mea să facă curat prin casă și îi dau 100 de lei. Pe urmă îi iau 70% din bani și îi dau frate-său, care n-a făcut nimic”, a scris Dan Negru, pe Facebook.

Mesajul său a devenit viral pe rețelele de socializare, având aproximativ 1.000 de comentarii.

„Ca la noi nu e la nimeni! Copilașii comuniștilor au preluat și au ei grijă de 35 de ani să le fie doar lor bine ! Trebuie dați jos toți! Puși la butoane cei născuți după revoluție fără caracatițe la putere înaintea lor! Atunci ar fi o șansă! Plus pușcărie și confiscarea averilor celor de până acum!”, a comentat o persoană, în timp ce alta a scris: „Foarte adevărat și trist în același timp! Antreprenorul român care deschide astăzi sau a deschis în ultimii ani o firmă, care a creat un loc sau 10 locuri de muncă face sacrificii foarte mari în primul an și nu este ajutat absolut sub nicio formă. Statul român îl sugrumă din prima lună”.

„Păi e ușor să le explici pentru ca noi ne naștem în sistemul ăsta. Încă de la primul ecograf (încă din burtă) începem să ne facem calcule și împărțim săptămânile si cheltuielile cu statul …de ce crezi că ne naștem plângând?!”, a comentat o altă persoană.

Premierul Marcel Ciolacu a spus că Guvernul va adopta în şedinţa de luni ordonanţa privind unele măsuri fiscal-bugetare, supranumită „ordonanţa trenuleţ".