Cum au ajuns Barack și Michelle Obama starurile unui soi de „Hollywood al preşedinţilor“

Odată una dintre cele mai puternice familii din lume, clanul Obama continuă să exercite o influenţă şi o fascinaţie aparte, chiar şi după ce la Casa Albă s-au succedat alţi doi preşedinţi, care au scris istorie în felul lor.

Barack Obama (61) nu este doar primul preşedinte de culoare al Americii, ci şi cel mai popular fost şef de stat, chiar şi la 6 ani după încheierea celor două mandate prezidenţiale şi la 12 ani de la istorica lichidare a lui Bin Laden – moment de care guvernământul american a ţinut să ne reamintească recent printr-o serie de fotografii nemaivăzute cu un Barack Obama urmărind cu încordare raidul de capturare a liderului Al Qaeda pe teritoriul Pakistanului.

Cu un capital de imagine solid şi un procent de popularitate uriaş, adunate de-a lungul celor opt ani petrecuţi la Casa Albă, el şi soţia sa, Michelle (59), au rămas în centrul atenţiei şi după ieşirea din arena politică, mult mai mult decât cuplurile prezidenţiale de dinaintea lor. Asta în timp ce fiicele lor, Sasha şi Malia, au putut să-şi trăiască studenţia într-o normalitate mult dorită, după o copilărie şi o adolescenţă puse sub lupa publică.

De altfel, urmând exemplul lui Woodrow Wilson de-a rămâne la Washington, soţii Obama au cumpărat o casă cu nouă dormitoare în cartierul Kalorama cu intenția de a rămâne timp de doi ani în capitală, pentru ca fiica lor mai mică, Sasha, să poată termina liceul – asta în timp ce Malia se acomoda în camera sa din campusul Universităţii Harvard. Un răstimp în care s-au regăsit ca familie şi în care şi-au dat răgazul de a-şi sedimenta experienţele trăite pe toate meridianele lumii.

→ Imaginea 1/7: Familia Obama face acum pasul spre showbiz? Foto: Instagram

După o binemeritată perioadă de respiro, în care s-au lepădat de hainele oficiale şi de tot acel bagaj scorţos al celei mai înalte funcţii în stat, Michelle şi Barack Obama şi-au luat la purtare cele mai comode încălţări şi au reintrat treptat în lumina reflectoarelor, de data aceasta din postura de naratori. Au scos cărţi şi documentare, au început să susţină conferinţe şi dezbateri şi să-şi „reinvestească“ celebritatea într-o zonă în care au putut da valoare experienţelor lor, personale sau vocaţionale. Şi când spunem valoare, ne referim la monetizarea memoriilor („A Promised Land“ şi „Becoming“), a discursurilor şi a sesiunilor de consiliere oferite, unele plătite chiar cu 400.000 de dolari – atât cât a încasat fostul preşedinte, de exemplu, pe o singură apariţie în faţa unor grupuri financiare de pe Wall Street!

Gurile rele i-au criticat pentru că ar fi acceptat onorarii extravagante. Pe de altă parte, aceste venituri ridicate au contribuit la posibilitatea ca Obama să doneze aproximativ 2 milioane de dolari pentru programe de formare profesională destinate locuitorilor cu venituri mici din zona Chicago, de pildă.

Însă cifrele cu adevărat mari se regăsesc în contractele semnate prin intermediul companiei lor media, Higher Ground, fie cu grupul editorial Crown Publishing Group al Penguin Random House (65 de milioane de dolari), fie cu platformele Spotify (25 de milioane de dolari) şi Netflix (de ordinul zecilor de milioane), pentru care soţii Obama au produs conţinut propriu – cum ar fi podcastul şi emisiunea pentru copii „Waffles and Mochi“ ale lui Michelle, playlist-ul lui Barack cu piesele care l-au inspirat pe perioada mandatului său, emisiunea „Renegades: Born in USA“ realizată de fostul preşedinte cu muzicianul Bruce Springsteen şi documentarele „National Parks“/„Parcuri naționale din jurul lumii“ (care a primit un Emmy toamna trecută), „American Factory: A short conversation with The Obamas“ şi nou-lansatul „Working: What We Do All Day“.

Malia și Sasha, noile stele ale familiei Obama?

Iar viitoarele lor producţii ar putea s-o includă şi pe Malia (24), care tocmai se pregăteşte să debuteze ca regizoare a unui scurtmetraj cu Donald Glover, după ce a lucrat cu el ca producătoare a serialului „Swarm“, difuzat pe platforma Amazon Prime Video. Din CV-ul ei face parte şi un stagiu de practică la controversatul producător Harvey Weinstein în New York, iar cunoştinţele sale se extind mai nou şi în managementul muzical, actualul său iubit fiind DJ Dawit Eklund, fiul unui fost angajat guvernamental din Etiopia.

Cât despre Sasha (21), ea a fost ceva mai indecisă, schimbând Universitatea din Michigan cu cea din California, unde studiază acum psihologia. Iar mutarea ei a venit la pachet şi cu o poveste de iubire, cu Clifton Powell Jr., fiul actorului Clifton Powell. Cert e că acum cele două surori locuiesc din nou împreună, în L.A., au iubiţi din industria divertismentului şi-şi pregătesc propria lansare.

Citește și: Michelle Obama a spus de ce își îndrepta părul în timpul mandatului lui Barack Obama la Casa Albă

Cu o expunere bine dozată, cât să creeze o aşteptare necesară între apariţii, şi mesaje bine ţintite, familia Obama şi-a asigurat un prim-plan mai mult decât onorabil. Fostul preşedinte, reinventat ca susţinător al politicilor green, dar şi ca mediator, şi fosta Primă Doamnă, care continuă să-şi promoveze ideile de alimentaţie sănătoasă şi de women empowering, uneori şi ca guest star al emisiunilor mondene, funcţionează ca o maşinărie de imagine generatoare de profituri.

În paralel, însă, au redescoperit timpul liber, plăcerea lecturilor relaxate, croşetatul (da, n-am fi văzut-o pe Michelle făcând asta!) şi distracţia în cuplu. Chiar deunăzi, soţii Obama, abia întorşi din vacanţa în Australia, au fost văzuţi petrecând cu Bruce Springsteen, Steven Spielberg şi cu soţiile acestora, Patti Scialfa şi Kate Capshaw, într-un restaurant din Barcelona. O cină normală, ca-ntre vechi prieteni, încheiată cu o fotografie cu staff-ul localului. Iar în următoarea seară, gaşca s-a reunit la spectacolul lui Springsteen de pe stadionul olimpic din Barcelona, unde cea care a atras toată atenția a fost Michelle, când s-a alăturat pe scenă grupului de backing vocals și a dansat, spre încântarea fanilor. „Cât de cool este soția mea!“, poate fi auzit spunând fostul președinte în filmuleţul postat pe Instagram.

Şi da, credem şi noi că e cool ca un cuplu ajuns la 60 de ani şi care a atras de partea sa, în anii mandatelor, cea puternică tabără de susţinători de la Hollywood, poate fi relevant şi în afara domeniului în care s-a consacrat şi că Barack şi Michelle sunt starurile unui soi de „Hollywood al preşedinţilor“.