Cine este Elena, frumoasa aromâncă pe care Ianis Hagi a cerut-o de soție

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, și-a cerut iubita în căsătorie la Paris, într-un decor romantic.

Cei doi tineri au recunoscut oficial că sunt împreună în decembrie 2022, atunci când au postat primele imagini împreună.

Elena Tănase, viitoarea soție a lui Ianis Hagi, are 23 de ani și este din Constanța. Tânăra de origine aromână a absolvit Colegiul Național Mircea cel Bătrân.

De altfel, Gheorghe Hagi a primit vestea cu bucurie: „Ce bucurie, sunt fericit. Bravo lui că îşi asumă, ia decizii, e responsabil. Un copil liniştit, eu ca părinte sunt foarte foarte liniştit. După aceea am aflat şi noi, şi de o parte şi de cealaltă. Cred că am fost printre primii care am aflat“.

Tatăl Elenei Tănase, Dimciu-Palavoti Tănase, un bun prieten de-al lui Gheorghe Hagi, este un cunoscut om de afaceri și are businessuri în domeniul construcțiilor, cât și în agricultură.

În urmă cu un an, scrie Libertatea, Elena a provocat un accident în Scoția cu mașina fotbalistului pe autostrada M8 în Glasgow. „În jurul orei 21.00, sâmbătă, 21 august, poliţia a fost chemată la un accident rutier cu patru vehicule pe M8, lângă J23, spre est. O tânără, în vârstă de 19 ani, a suferit răni în urma accidentului şi a trebuit să meargă la spital pentru tratament. O tânără de 22 de ani a fost acuzată în legătură cu presupuse infracţiuni rutiere”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei scoţiene.

Conform unui interviu oferit de Ianis anul trecut, Elena face naveta cât de des poate pentru a se întâlni cu Ianis, fiind stabilită în continuare în România.