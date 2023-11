Bordea îl atacă pe Edward Sanda, după America Express: „Nu ți-e frică de socru-tu, Stratan?!” Ce a răspuns artistul

Ieșirea din concursul America Express a echipei Cleopatra Stratan / Edward Sanda a fost motiv de comentarii în showbizz. Artistul a fost taxat de Cătălin Bordea, care consideră că ginerele lui Pavel Stratan nu a dat dovadă de bărbăție în confruntarea cu motocicliștii care i-au amenințat cu pistoale în Columbia, potrivit Click!.

Nu doar unii fani ai emisiunii s-au arătat revoltați. Comedianții Cătălin Bordea și Nelu Cortea au făcut haz pe seama artistului Edward Sanda după eliminarea acestuia și a soției sale, Clopatra Stratan de la America Express.

Cătălin Bordea: „Cum merge el acum acasă la socră-su? Bă, e Stratan!”

Invitați la podcastul Alexiei Eram, cei doi comedianți, și ei concurenți la ediția precedentă a show-lui, l-au acuzat pe Edward Sanda că ar fi dat dovadă de lașitate în incidentul cu pistoale din Columbia.

„Vreau să-i mulțumesc lui Edward Sanda! De acum încolo, când o să am orice urmă de lașitate, am păstrat momentul ăla cu el. Când o să zic; cred că am fost laș astăzi, o să pun momentul ăla cu el: <<baby , e prea periculos, hai tu!>>. Eu când am văzut faza aia la tv, mi-a sărit popcornul din gură. Am zis că aia e făcută la montaj (...), că altfel nu ai cum așa ceva, așa laș?! Da, cum merge mă el acum acasă la socră-su? Bă, e Stratan! Eu mergeam la concerte la Stratan cu teamă, mi-era frică să nu sară de pe scenă, că era body builder.!”, a comentat Cătălin Bordea, pe marginea comportamentului lui Edward Sanda din concurs.

Edward Sanda: „vorbiți de noi și ne cântați piesa, poate se mai uită și la voi cineva!”

Edward Sanda le-a dat o replică dură colegilor care au criticat prestația lui, dar și fanilor.

„Dacă ați fi fost voi în situația aia, cu siguranță ați fi trăit aceeași spaimă, poate chiar și mai rău! (...) P.S: vorbiți de noi și ne cântați piesa, că așa poate se mai uită și la voi cineva! Și, pentru ăștia care se cred puternici, viteji și neînfricați, comentând de pe canapea: vreau să știți că Dumnezeu are grijă de toți și de toate!”, a răbufnit Edward Sanda, pe Instagram.

Cleopatra Stratan, în apărarea soțului: „O să-l iubesc toată viața”

Cleopatra Stratan le-a răspuns și ea cârcotașilor care au înaintat o serie de speculații conform cărora căsnicia ei cu Edward Sanda ar avea probleme după participarea la „America Express”.

„O să-l iubesc toată viața așa cum e! Poate că și eu am simțit că nu mai pot, că voi calca, nu doar el!” , a declarat artista, la Xtra Night Show

