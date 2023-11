Boala rară cu care s-a născut genialul Danny de Vito. Care este înălțimea actorului și cum i-a afectat viața VIDEO

În ciuda nesiguranţelor sale, actorul a declarat că nu s-a confruntat niciodată la şcoală cu fenomenul bullying, nu a fost agresat şi a avut întotdeauna sprijinul familiei şi al prietenilor Înălțimea de 1,47 m nu l-a împiedicat deloc pe Danny de Vito să ajungă celebru la Hollywood.

Daniel Michael "Danny" DeVito, Jr., născut pe 17 noiembrie 1944 în New Jerse este un actor, regizor și producător american de film, apreciat pentru rolurile sale din comedii.

A început să câștige faimă odată cu interpretarea rolului unui dispecer de taxi, Louie De Palma, în serialul TV Taxi (1978-1983), care i-a adus un Glob de Aur și premiul Emmy. DeVito este o mare stea a cinematografiei americane, un actor foarte cunoscut pentru rolurile sale din Oameni de tinichea, Arunc-o pe mama din tren, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Noroc criminal, Omul din Lună, Cuvinte de alint, Idilă pentru o piatră prețioasă, Gemenii, Batman se întoarce, Banii altora, Un mafiot la Hollywood sau L.A. Confidential și pentru rolurile sale ca actor de voce din Meciul Secolului etc.

Puțină lume știe însă că actorul s-a născut cu boala Fairbank, numită şi displazie epifizară multiplă, o tulburare genetică care împiedică creşterea osoasă. Ce spune actorul despre asta?

„Cu toţii avem nesiguranţele noastre despre noi înşine. Eu am avut despre înălţimea mea, despre comportamentul meu…Dar să fiu în faţa publicului înseamnă că am intrat într-un fel în gura balaurului. În loc să mă ascund în spate, am ieşit în faţă cu problema mea. Am spus: Iată-mă, eu sunt acest om‟, a spus actorul în urmă cu mai mulți ani, potrivit thetalko.

Născut într-o familie cu rădăcini italiene

Urmărind viaţa actorului de 70 de ani, numit de cei de la Rolling Stone „comoară naţională“, am spune că aşa ceva nu s-a mai văzut. Mama lui nu l-a vrut, dar Danny a sosit până la urmă pe 17 noiembrie 1944, întâmpinat de cele două surori adolescente, într-o familie cu rădăcini italiene, de clasă mijlo­cie. „Nu mi l-am dorit, dar sunt atât de mândră de el“, spunea cândva Julia Moccello, care l-a adus pe lume la 40 de ani. De la tatăl lui, Daniel Sr., avea să moştenească independenţa şi sârguinţa, acesta deţinând mereu o afacere, de la magazine de bomboane la curăţătorii şi, în final, la o sală de biliard – la care urma să lucreze şi juniorul.

Încă sunt căsătoriți, deși s-au despărțit de 6 ani

La capitolul dragoste, Danny de Vito a bifat o căsnicie model cu actrița Rhea Perlman, 75 de ani. Aceasta a făcut recent dezvăluiri despre relația pe care o are acum cu fostul ei partener, Danny DeVito, 79 de ani. Deși s-au despărțit de câțiva ani, cei doi nu au divorțat nici până acum.

"Încă suntem căsătoriți. Suntem încă foarte buni prieteni și ne vedem des. Familia noastră este încă cel mai important lucru pentru amândoi", a spus recent Rhea Perlman, în podcastul colegei de breaslă, Julia Louis-Dreyfus.

Cei doi au început o relație în 1971 și s-au căsătorit nouă ani mai târziu. Au trei copii împreună: Lucy, Grace și Jacob. În octombrie 2012, după 30 de ani de mariaj, actorii au anunțat că se despart, dar s-au împăcat câteva luni mai târziu. A doua șansă pe care și-au dat-o reciproc nu le-a garantat că vor fi împreună pentru totdeauna. Înțelegerile au intervenit din nou, iar în martie 2017, după 35 de ani de căsnicie, s-au separat din nou. Nu au divorțat nici până astăzi, însă.

Danny și Rhea s-au cunoscut în 1971, după ce actrița l-a văzut cântând în producția de teatru „The Shrinking Bride”. A urmat o poveste de dragoste nebună, cei doi mutându-se împreună după doar două săptămâni de la prima întâlnire. S-au căsătorit pe 28 ianuarie 1982.