Augustin Viziru a dezvăluit cu cine l-a înșelat Oana Mareș: „Tu ai putea să ai ceva sexual cu el?”

Augustin Viziru a mărturisit că nu a fost „ușă de biserică” în timpul mariajului cu Oana Mareș alături de care a fost vreme de 11 ani, și a dezvăluit identitatea bărbatului cu care a fost înșelat.

„Nu regret nimic din ce a fost. Ușă de biserică nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la bibliotecă. Acum ea are o familie, are un copil, îi doresc să fie sănătos”, a afirmat actorul la acea vreme.

În plus, Augustin Viziru a recunoscut că a mințit în momentul în care a afirmat că are o relație bună cu fosta soție, Oana Mareș, conform Ciao.ro.

Oana Mareș a avut o relație extraconjugală cu actorul și comediantul Cosmin Natanticu.

„Sunt foarte orgolios de felul meu. Uită-te puțin la Natanticu. Tu ai putea să ai ceva sexual cu el? Eu niciodată nu m-aș fi dus acolo să mă expun, mai ales că am meseria pe care o am. Natanticu a fost și la noi acasă, stăteam împreună în pauzele de masă”, a afirmat actorul.

Viziru a ținut să precizeze că știa că Oana Mareș mergea acasă la Natanticu pentru a lucra la un proiect TV și că cei doi nu ar fi avut o legătură amoroasă. Mai mult decât atât, Oana Mareș i-ar fi spus actorului unele lucruri care l-au determinat să renunțe la mariaj.

„Au fost niște lucruri pe care le-am aflat apoi acasă și de care habar nu aveam. Nu îmi face plăcere să vorbesc despre asta”, a declarat actorul.

Actorul și Oana Mareș au format un cuplu vreme de 11 ani, iar căsnicia lor a durat doar doi ani. În anul 2011, Augustin Viziru și soția sa au divorțat, după ce aceasta din urmă a fost văzută în locuința comediantului.