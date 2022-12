Anda Adam s-a căsătorit cu Yosif, bancherul pe care l-a cunoscut la munte: „A venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt“

Anda Adam s-a căsătorit civil cu Yosif Eudor Mohaci, bancherul cu care are o relație de mai mult timp. Cu două zile înainte de Crăciun, cântăreața a spus "Da" la Starea Civilă. Tot ea a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

„Noi am spus DA”, a fost mesajul care a însoțit fotografiile cu ea și soțul. Amândoi apar cu zâmbetul pe buze, în timp ce semnează documentul căsătoriei, anunță libertatea.ro.

Cum s-au cunoscut

Într-o emisiune la Pro TV, artista a dezvăluit cum a avut loc întâlnirea cu Yosif.

„Cu logodnicul meu m-am cunoscut la munte, am crezut că voia o poză, a venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt. El era tot cu fetița, uite, fetița mea e aici, o duc la fetița ta? Mi-a devenit întipărit în minte chipul lui, imediat ce a plecat de lângă mine am zis, wow, ai văzut ce ochi avea tipul ăsta? Întâmplarea a făcut ca el să fie la recepție a doua zi când eu am coborât, l-a recunoscut fetița mea. (…) Mi-a lăsat numărul la recepție, el e francez și e romantic. Nu l-am sunat niciodată, au trecut patru luni și el m-a căutat pe Instagram. Până la urmă am văzut mesajul, din atâtea. Era și ziua lui de naștere”, a declarat Anda Adam, conform protv.ro.

A fost dragoste la prima vedere

Cântăreața dezvăluia recent că între ei a fost dragoste la prima vedere, iar relația lor se îndreaptă într-o direcție pozitivă pe zi ce trece.

„Ne completăm bine. La noi chiar a fost dragoste la prima vedere! Mă cam îndrăgostesc de el în fiecare zi. Deja sunt puțin panicată! Nu știu unde poate ajunge, nu-mi dau seama care poate fi limita și capătul, dar sper să nu existe capătul! Sper ca îndrăgosteala asta a mea de el în fiecare zi să nu se termine niciodată!’’, spunea Anda Adam, conform a1.ro.