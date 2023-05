Actorul Michael J. Fox, dezvăluiri despre boala cu care se luptă de la 29 de ani: „Viața este tot mai grea” VIDEO

Actorul Michael J. Fox, care a fost diagnosticat cu boala Parkinson la vârsta de 29 de ani, în anul 1991, se dedică găsirii unui tratament prin intermediul fundației sale, relatează Daily Mail.

În cadrul unui interviu acordat pentru CBS Sunday Morning, Fox a vorbit despre starea sa de sănătate. Starul din „The Back to the Future/ Înapoi în viitor”, în prezent în vârstă de 61 de ani, s-a retras din actorie în anul 2020 din cauza simptomelor sale.

El a mărturisit că viața cu Parkinson este „din ce în ce mai grea”. Pe lângă faptul că se confruntă cu această boală incurabilă, actorul a mai avut și alte probleme de sănătate grave și leziuni de-a lungul anilor.

„Am fost operat la coloană. Aveam o tumoră la coloană. Și era benignă, dar îmi afecta mersul”, a declarat el. „Mi-am rupt mâna, brațul, apoi mi-am rupt cotul”, a mai adăugat el.

Ulterior, el a vorbit despre timpul pe care îl mai are de trăit pe Pământ.

„Nu mori din cauza bolii Parkinson. Mori cu Parkinson. Așa că m-am gândit la mortalitate. Nu voi ajunge la 80 de ani”, a declarat actorul.

Boala Parkinson este asociată de regulă cu pierderea funcției motorii, tremurături la nivelul membrelor, rigiditate musculară sau probleme de echilibru. Circa 90.000 de americani și 18.000 de britanici sunt diagnosticați în fiecare an cu această boală.

De asemenea, Fundația Michael J. Fox a organizat recent o cină de binefacere în Nashville, Tennessee, care a fost numită „A Country Thing: Happened On The Way To Cure Parkinson's".

Evenimentul caritabil anual a ajutat Fundația Michael J. Fox să devină cel mai mare finanțator non-profit al cercetării bolii Parkinson din lume, cu proiecte de cercetare în valoare de peste 1 miliard de dolari până în prezent.

Fondată în anul 2000, fundația Fox nu este dedicată doar găsirii unui tratament pentru boala Parkinson, ci se concentrează, de asemenea, pe finanțarea cercetării și pe asigurarea dezvoltării unor terapii îmbunătățite pentru cele aproximativ cinci milioane de persoane care se confruntă cu boala Parkinson.

Aprilie este de mult timp luna de conștientizare a bolii Parkinson, deoarece este luna în care s-a născut James Parkinson, medicul londonez care a fost primul care a descris boala Parkinson în 1817.