Michael J Fox, dezvăluiri sfâșietoare despre boala sa. Pe lângă Parkinson, i se rup oasele

Michael J. Fox a recunoscut că ultima perioadă a fost o „luptă” pentru el, deoarece se confruntă nu doar cu boala Parkinson, ci și cu oase rupte în mai multe părți ale corpului și cu pierderea mamei sale. Actorul în vârstă de 61 de ani, cunoscut pentru perspectiva sa pozitivă și atitudinea sa inspirată față de viață, a recunoscut că până și angajamentul său față de pozitivitate a fost zdruncinat în ultima vreme, notează LadBible.

Starul din „Back to the Future” a fost diagnosticat cu această boală în 1991, dar se știe că afecțiunea progresează în timp, iar Fox admite că lucrurile s-au „înrăutățit” în ultimul an.

Vorbind pentru revista People, vedeta a spus: „Situația s-a înrăutățit, mi-am rupt obrazul, apoi mâna, apoi umărul și mi-am rupt brațul (drept), apoi mi-am rupt cotul.”

„Am 61 de ani, dar simt că am un pic mai mult”, a mai adăugat el.

Parkinson funcționează astfel încât părți ale creierului sunt deteriorate în mod continuu, cele trei manifestări principale ale bolii fiind tremurăturile fizice, rigiditatea mușchilor și lentoarea mișcărilor.

Fox suferă de boală de multă vreme, dar a reușit să urce fără ajutor pe scenă la o reuniune recentă a filmului „Înapoi în viitor“, unde a avut parte de un moment emoționant cu Christopher Lloyd, care a jucat alături de el în seria de filme extrem de populară.

Cu toate acestea, vremurile au fost atât de grele în ultima vreme, încât Fox a recunoscut că și-a pierdut puțin din dispoziția sa optimistă obișnuită.

„Niciodată nu am fost cu adevărat un tip irascibil, dar am devenit foarte irascibil și distant cu oamenii”, a explicat el. „Încerc să opresc asta din fașă. Mă gândesc mereu la acești asistenți care lucrează cu mine. Și deseori le spun: «Orice aș spune, imaginați-vă că am spus 'vă rog' la început și 'mulțumesc' la sfârșit»”. Luați-vă o secundă și absorbiți faptul că aș fi putut spune asta dacă aș fi fost mai mult în apele mele, dar nu am făcut-o, așa că îmi cer scuze”.

Fox s-a retras din actorie în 2020 și recunoaște că acum „trece” peste lucrurile care l-au afectat în ultima vreme.

Acum, trebuie doar să nu cadă atunci când merge, fie că asta înseamnă să folosească un cărucior, un scaun cu rotile, un baston sau „un tip cu o curea în jurul taliei mele care mă ține de el”.

Mai mult, Fox a pierdut-o recent pe mama sa, „spectaculoasa” Phyllis, care a murit la vârsta de 92 de ani.

Despre luptele sale, el a reflectat: „A fost o luptă, dar sunt fericit. Spun asta pentru că sper că la un anumit nivel oamenii pot găsi fericirea în ciuda a ceea ce trec”.